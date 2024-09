Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Ik besefte dat ik tegenover de zoon van mijn ex zat’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de heerlijkste, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Iris (48), die een afspraakje bleek te hebben met de zoon van haar ex.

„Hun energie, speelsheid en strakke lijven: ik heb altijd al een zwak gehad voor jongere mannen. Dus toen ik tijdens een borrel aan de praat raakte met Levi, een man die in dezelfde bar was en – aan zijn nog grijsloze haren en strakke kaaklijn te zien – overduidelijk een stuk jonger was dan ik, liet ik het leeftijdsverschil me niet afschrikken. Hem overigens ook niet, want zelfs op het moment dat ik vertelde dat ik drie kinderen heb én we uitrekenden dat we ruim dertien jaar schelen, vroeg hij me aan het eind van de avond om mijn nummer.

Speciaalbier

Urenlange WhatsApp-gesprekken over koetjes en kalfjes volgden. Tot we erachter kwamen dat we allebei dol zijn op speciaalbiertjes en het gesprek ineens een andere wending kreeg. Levi werd flirterig. Hij had wel zin in wat goede biertjes en wilde niets liever dan mij nog een keer zien. ‘That escalated quickly’, dacht ik nog, maar ik vond het een leuke gozer en stemde toe, waardoor ik nog geen week later tegenover hem zat in een knusse stadsbrouwerij bij mij om de hoek.

Oppervlakkig

Hoewel we elkaar al uitvoerig hadden gesproken via de app, wist ik vooral dingen over hém. Hij had kunstgeschiedenis gestudeerd, werkt als grafisch ontwerper en heeft een dochter van 2 met zijn jeugdliefde van wie hij nu een jaar gescheiden is. Ik was al die tijd wat oppervlakkiger in onze communicatie. Oké, hij wist hoe oud ik was, dat ik drie kinderen heb en al tien jaar alleenstaande moeder ben, maar dat was het wel. Hij vond het de hoogste tijd dat ik iets meer over mezelf ging vertellen.

Had ik dat maar niet gedaan. Want op het moment dat ik honderduit losging over het feit dat ik voor mijn werk als fondsenwerver vijf jaar geleden een maand in Afrika was en daar in het ziekenhuis belandde met een zware voedselvergiftiging, begon er bij Levi iets te dagen. Exact dit verhaal had zijn vader hem toentertijd ook over zijn nieuwe vriendin verteld. Hij maakte zich zorgen en vroeg zijn zoon om advies – of het niet slim was om ‘haar’ richting op te komen.

‘Ik wist het zeker’

Ik verslikte me bijna in m’n laatste slok bier. Want was híj de zoon van mijn ex John (54)? De ex met wie ik een kortstondige relatie had en die er na drie maanden vandoor ging met zijn collega? Na een paar checkvragen wist ik het zeker: Levi is de zoon van John. Ik probeerde er nog omheen te draaien, maar na vijf minuten besloot ik toch maar eerlijk tegen ‘m te zijn. Voor Levi was dit alles overigens geen probleem. Voor mij veranderde het mijn kijk op de situatie wel, want toegegeven, ik zag mezelf komende feestdagen echt niet aan de kerstdis zitten met John – als de nieuwe partner van zijn zoon.

Levi begreep het. We dronken onze biertjes op, maar sloten de avond niet veel later netjes af. ‘Bedankt voor de leuke gesprekken, maar voortaan kunnen we beter in onze eigen leeftijdsvijver vissen’, grapte hij bij het afscheid. Een ongemakkelijk lachje volgde, maar eerlijk? Ik geef ‘m allesbehalve ongelijk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Vorige Volgende

Reacties