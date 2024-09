Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cryptovaluta zoals bitcoin steeds populairder: wat zijn de voordelen, nadelen en risico’s?

Cryptovaluta zoals bitcoin worden steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te investeren in cryptovaluta, zoals Bitcoin. Wat zijn de voordelen van cryptovaluta ten opzichte van de euro? En welke risico’s loop je, als je hierin wilt investeren? We spreken een crypto-expert over deze prangende vragen.

Cryptomunten zoals Bitcoin of Ethereum zijn een soort digitaal geld: het bestaat alleen op internet en wordt niet door een centrale bank beheerd. Ook is er geen sprake van tussenkomst van banken of overheden. Cryptospecialist Brecht van Craen schreeft het boek Investeren in crypto, waarin hij zijn inzichten deelt om slim te beleggen in Bitcoin en andere valuta. Hij is oprichter van de Digital Currency Academy en heeft cursussen ontwikkeld om mensen te helpen om ‘veilig de wereld van cryptocurrencies te ontdekken’.

Wat zijn cryptomunten?

Wat zijn cryptomunten nu precies? „Mensen denken meestal dat het digitaal geld is”, zegt Van Craen. Dat klopt inderdaad, maar het is niet het belangrijkste kenmerk. „Het speciale aspect is de blockchain-technologie die erachter zit”, legt de crypto-expert uit. „Bij cryptomunten versturen mensen als het ware digitale informatie, rechtstreeks, zonder dat er tussenpersonen aan te pas komen. Dit is een onafhankelijke manier om waarde te creëren, zonder dat een bank, overheid of persoon of organisatie de macht heeft.”

Er bestaan verschillende soorten cryptovaluta, maar de meest belangrijke is de bitcoin. „Wat je ermee kunt doen, is het kopen, bewaren en versturen naar elkaar”, licht de crypto-expert toe. „Eigenlijk hetzelfde als hoe het werkt bij goud.”

Bitcoins worden steeds populairder

De reden dat cryptovaluta zo populair zijn, is dat het volledig los staat van een persoon of organisatie. Het aantal uit te geven bitcoins is niet ongelimiteerd, maar beperkt, en dat zorgt voor een toename van de vraag. „Er zijn momenteel 19,76 miljoen bitcoins in omloop en er komen er steeds meer bij.” Het maximum zou liggen op 21 miljoen. „Dat is dus beperkt, en dat maakt dat crypto steeds populairder worden om in te investeren”, zegt de expert. „De prijs wordt namelijk uitsluitend bepaald door vraag en aanbod. Dus hoe meer mensen ernaar vragen, hoe meer de prijzen stijgen.”

Is het risicovol om te investeren in crypto?

Veel mensen vragen zich af of het niet risicovol is om te investeren in digitale valuta zoals bitcoins. Je zou immers in één klap je geld kunnen verliezen. Hoe groot is die kans eigenlijk? „Het grootste risico is het kiezen van het verkeerde platform”, zegt crypto-expert Van Craen. „Op veel zogeheten ‘marktplaatsen’ of websites wordt gevraagd om je geld te storten. Daarbij wordt gezegd: je kunt zoveel winst maken. Gegarandeerde winst is een hele grote rode vlag”, waarschuwt de crypto-expert. Hij heeft meermaals meegemaakt dat mensen naar hem toe kwamen, die slachtoffer zijn geworden van oplichting. Ze werden bijvoorbeeld misleid door posts op sociale media of door betalingen die niet in orde waren. Volgens Van Craen is bijvoorbeeld Bitvavo een bekend en respectabel platform.

Een veelvoorkomende manier waarop mensen hun geld verliezen is door betalingen via ogenschijnlijk betrouwbare kanalen zoals iDeal, waarbij ze hun investering nooit meer terugzien. Het is van belang om via betrouwbare platforms te investeren, die transparant zijn over hun werkwijze en risico’s.

‘Snel rijk willen worden’ is risico

Het tweede grote risico is hebzucht, wat veel investeerders naar risicovolle cryptomunten drijft. „Cryptomunten spreken tot de verbeelding van mensen die snel rijk willen worden”, zegt Van Craen. „Het idee dat bepaalde munten in korte tijd enorme winsten kunnen maken, zet velen ertoe aan om grote sommen geld te investeren in onbekende of onstabiele munten.”

Meer weten over cryptomunten? Via Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, vind je meer informatie over cryptomunten.

Hoewel er digitale munten zijn waar aanzienlijke winsten mee kunnen worden geboekt, brengen ze ook een hoog risico met zich mee. Het is gemakkelijk om te investeren in munten, die uiteindelijk weinig of niets waard blijken te zijn, wat kan leiden tot grote financiële verliezen. Dit laat zien hoe belangrijk het is om niet te investeren vanuit hebzucht, maar met kennis en geduld. Dus niet alleen met enkel de intentie snel rijk te willen worden, want dan kon je weleens van een koude kermis thuis komen.

Onafhankelijk van instituten

Ondanks de risico’s zijn cryptomunten aantrekkelijk. Een van de grootste voordelen is dat je investeert in iets dat volledig losstaat van centrale banken en andere instituten. Daardoor zijn er ook geen personeelskosten, zoals bij grote banken wel het geval is. Mede hierdoor kunnen de rentepercentages hoger uitvallen. Cryptomunten vormen een onafhankelijk digitaal geldsysteem, waarbij geen enkele staat of persoon de controle heeft. Dit betekent dat cryptomunten niet gebonden zijn aan een politieke beslissing, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de euro.

Blockchain-technologie

Een andere eigenschap is dat cryptomunten zijn gebouwd op blockchain-technologie, wat veel wordt gezien als de technologie van de toekomst. Deze technologie stelt gebruikers in staat om transacties uit te voeren zonder tussenkomst van derden, zoals banken. Dit zorgt voor snellere en goedkopere transacties, vooral wanneer geld internationaal wordt verzonden. Waar traditionele bankoverschrijvingen naar bijvoorbeeld derdewereldlanden hoge kosten met zich meebrengen en veel tijd in beslag nemen, kan een cryptotransactie in enkele minuten worden afgerond.

Tips voor wie wil investeren in crypto

Hoewel het voordelen biedt, is investeren in crypto zeker niet zonder risico, bijvoorbeeld een risico om je geld te verliezen. Kies voor betrouwbare platforms, laat je niet verleiden door hebzucht en bouw je investeringen langzaam op, zijn de belangrijkste tips en adviezen voor mensen die willen beginnen met het investeren in bitcoin of een andere cryptocurrency.

Gebruik vooral je gezonde verstand: als er iets misgaat met cryptocurrency, is er geen garantie dat je je geld terugkrijgt. Als de markt van cryptomunten crasht, loop je het risico je geld te verliezen. Het is goed om je ook te verdiepen in de nadelen en risico’s voor je geld investeert.

