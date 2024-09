Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Hij wilde geen vrouw met kind en weigerde voor het etentje te betalen’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de heerlijkste, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Linda (36), die na haar date een nogal bijzondere Tikkie ontving.

,,Het is een discussie die ik regelmatig voer met een vriendin: moet je je date al op voorhand vertellen dat je kinderen hebt? Zij vindt van wel. ‘Jouw kind speelt de allergrootste rol in jouw leven’, stelt ze. ‘Als je van te voren vertelt dat je moeder bent, kan hij zelf bepalen of hij daar überhaupt wel op zit te wachten; zorgen voor het kind van een ander.’

Zelf denk ik daar anders over. Ja, mijn zoon (4) is mijn leven en alles staat in het teken van hem. Maar ik ben zoveel meer dan moeder en ik merk vaak dat er – zodra ik vertel dat ik een kind heb – meteen afstand ontstaat. En dus besluit ik om ook nu weer, volledig tegen het advies van mijn vriendin in, mijn datingapp-match Renzo níet te vertellen dat ik moeder ben. Dat gaat me overigens best makkelijk af, want hij vraagt er geen moment naar en dus ik heb ook niet het gevoel dat ik tegen ‘m lieg.

Laagdrempelig

We klikken overduidelijk. Een week en een berg aan WhatsApp-gesprekken later vraagt Renzo daarom of ik zin heb om die avond een hapje te komen eten bij het Italiaanse restaurant van zijn broer. Laagdrempelig, zo belooft hij. Zonder verwachtingen, maar gewoon om een gezellige avond te hebben en elkaar in real life te ontmoeten. Dat klinkt als een goed plan. Ik trek m’n hoogste hakken uit de kast en hijs mijn moederlijf in het jurkje waarvan ik nu, zo’n vier jaar na mijn bevalling, de rits weer dichtkrijg.

Eenmaal aangekomen bij het restaurant zie ik ‘m al zitten. Licht gebruind, goed gekleed en met een glimlach zo wit dat je er nog net geen zonnebril bij nodig hebt. Dit kan nog weleens een leuke avond worden, denk ik. En dat blijkt, want drie uur en een compleet driegangenmenu later zitten we aan het zoveelste afzakkertje en zijn we nog lang niet uitgepraat. Tot hij lichtelijk aangeschoten aan me vraagt: ‘Zeg Linda, we hebben het er niet eerder over gehad, maar heb jij eigenlijk kinderen?’ Ik heb al die tijd gezworen het voor mezelf te houden, maar de sfeer zit er zo lekker in dat ik me prettig genoeg voel om eerlijk te zijn. Want zeg nou zelf, na zo’n leuke avond kán het toch geen dealbreaker zijn?

Oppervlakkige onderwerpen

Ik heb het mis. Vanaf het moment dat ik vol trots vertel dat ik een vierjarige zoon heb, dwaalt zijn blik af en verdwijnt zijn interesse in mij als sneeuw voor de zon. Ik weet het gesprek nog een kwartiertje op te rekken met wat oppervlakkige onderwerpen zoals het weer, maar besluit dan ook dat ik liever naar huis ga. Renzo overduidelijk ook, want hij weet niet hoe snel hij zijn pinpas uit zijn zak moet grissen wanneer ik aanstalten maak om te vertrekken. Een ongemakkelijke knuffel en een ‘tot ziens!’ kunnen er nog net vanaf.

De volgende ochtend krijg ik om 09.00 uur al een app binnen. Renzo. ‘Hi Linda, het was gezellig gisteren, maar ik ben niet op zoek naar een vrouw met een kind. Vind je het oké om de helft van het etentje voor je rekening te nemen?’ Ik wrijf de slaap uit mijn ogen in de hoop dat ik het verkeerd lees, maar nee – het staat er echt. Gevolgd door een Tikkie van 80 euro.

Ik ben in shock, maar betaal de Tikkie zonder morren en blokkeer Renzo’s nummer vervolgens meteen. Want een man die mijn kind niet accepteert? Daar hoef ik eigenlijk ook niets van te weten. En dus zal ik de eerstvolgende keer maar meteen duidelijk zijn over mijn zoon. Liefdevol en trots. En vind je dat niets? Dan rot je maar op.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Vorige Volgende

Reacties