Hoe snel na het sporten moet je douchen? Dermatologen geven inzicht in de beste timing na het zweten

Of je nu wandelt op een warme middag, gaat sporten of in het zweet uitbarst van de zenuwen: het zweet op je huid doet belangrijk werk. Maar na een flinke zweetbui groeit het verlangen naar een douchebeurt. Is er zoiets als de perfecte timing?

Het belang van zweet

„Zweet is nodig om de huid af te koelen”, zegt dermatoloog Claire Wolinsky. „Klieren in de huid scheiden zweet af om het oppervlak te bedekken en vervolgens verdampen ze om onze temperatuur te verlagen. Het bevat antibacteriële eigenschappen en kan zelfs vochtinbrengend zijn.”

HuffPost zocht het belang van zweet uit. „Het speelt een cruciale rol bij het behouden van een gezonde huid”, beaamt dermatoloog Mini Amin. „Het reguleert niet alleen de temperatuur, maar het spoelt ook gifstoffen weg.”

Hoe snel douchen na het sporten?

Waarom kun je er dan zo door stinken? Dermatoloog Michelle Henry legt uit: „Zweet zelf stinkt niet, maar de bacteriën die in oksels en andere gebieden leven eten graag de olie die dan ontstaat. Daardoor ontstaat de geur.”

Dermatologen raden echter aan om jezelf na een zweetpartij zo snel mogelijk schoon te maken. „Het beste moment om je af te spoelen na een intensieve training is direct erna”, zegt dermatoloog Brendan Camp. Hoeveel tijd heb je precies? De dermatoloog beveelt aan om binnen een uur onder de douche te springen. „Als je de huid niet snel reinigt, zullen bacteriën zich ermee vermengen en kunnen irritatie, verstopte poriën en lichaamsgeur ontstaan.”

Kleding speelt ook een rol

Je kleding speelt ook een rol bij het zweten. Dermatoloog Abrahem Kazemi wijst erop dat overmatig zweten ervoor kan zorgen dat sportkleding van synthetische stoffen makkelijker aan de huid blijft plakken. „Dat is slecht”, zegt hij, „omdat het de poriën kan verstoppen, wat kan leiden tot puistjes.”

