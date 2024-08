Goud! (4): Zeilsters Van Aanholt / Duetz wel over de finish, toch niet, of wel… tóch wel

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (4): Zeilsters Van Aanholt / Duetz wel over de finish, toch niet, of wel… t贸ch wel

Zelden zo鈥檔 gekke gouden medaille op de Olympische Spelen gezien. Hadden de zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz de finish nou gemist? 鈥楾och niet, toch wel鈥 duurde werkelijk minuten en de twee klasbakken snapten er eerst ook niets van. Tot het verlossende jurywoord: goud!

Er was voor de neutrale toeschouwer lange tijd geen touw aan vast te knopen en voor Odile van Aanholt en Annete Duetz in hun 49erFX-klasse eerlijk gezegd ook niet. De tv-kijker ziet de letters 鈥榝inish鈥 in de zee bij Marseille geprojecteerd, maar dit sportduo natuurlijk niet. Van Aanholt en Duetz lagen dik voor op Zweden, maar de Scandinavi毛rs voeren keurig door die geprojecteerde letters. Nederland niet. Hoe zat het nou?

Het verlossende antwoord welke boot nou goud had gewonnen, liet lang op zich wachten. Ook in de NOS-studio wisten de deskundigen niet hoe het nou zat. Chaos alom, maar het goud was toch voor 鈥極ranje鈥.

Vier keer goud voor Nederland Waterland

Met al drie keer (uniek) goud bij het roeien en twee plakken in het zwembad 鈥 en nu weer goud bij het zeilen 鈥 mag ons land zich bij de Olympische Spelen in Parijs met recht Nederland Waterland noemen. W谩t een watersucces, mogen we wel zeggen. Maar op een heel gekke manier kwam dat vierde goud dus wel tot stand.



馃敟馃嚝馃嚪 | Alweer goud! Toch鈥? Van Aanholt en Duetz zijn de beste in de 49erFX-klasse ondanks een grote fout op de finish! Of heeft dit gevolgen? 鉀叼煡囸焽仇焽 #Paris2024 馃摵 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/lGECb71UJ7 鈥 Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 2, 2024

Toch correct naar goud

Van Aanholt en Duetz lagen vrijwel de hele race aan de leiding en leken zonder problemen af te koersen op winst in de medalrace. Ze leken op de valreep echter goud weg te geven door de genoemde finishlijn te missen. Na lang wachten bleek dat ze toch correct waren ge毛indigd. Na snel schakelen ging Nederland als derde over 鈥榙e goede finish鈥 en zo bleken voldoende punten te zijn binnengehaald.

De huidige wereldkampioenen (maart, Lanzarote) begonnen de medalrace, waarin dubbele punten verdeeld werden, op de tweede plaats. De Nederlandse zeilers hadden 1 punt meer dan Sarah Steyaert en Charline Picon uit Frankrijk. De Fran莽aises moesten uiteindelijk genoegen nemen met brons, achter Vilma Bobeck en Rebecca Netzler uit Zweden.

Wie zijn Van Aanholt en Duetz?

Odile van Aanholt (1998, Willemstad) is een een Cura莽aos-Nederlandse zeilster. In de 49erFX-klasse, waarin zij nu goud won met Annette Duetz, was Van Aanholt in 2021 al Europees en wereldkampioen; toen met Elise de Ruijter. Zij kreeg op haar 6e de eerste zeilles. Al acht jaar is Van Aanholt stuurvrouw in de 49er-FX.

Annette Duetz (1993, Zeddam) is al bezig aan haar derde Olympische Spelen. In Rio de Janeiro (2016) was er nog geen succes, vijf jaar later wel. Met Annemiek Bekkering, met wie Duetz jarenlang voer, won zij in Tokio brons, ook in de 49er-FX.

Sinds het stoppen van Bekkering in april 2022 vormen Van Aanholt en Duetz een duo. Een succesvol duo, mogen we wel zeggen. Maar dat de weg naar Olympisch goud z贸 鈥榚nerverend鈥 zou zijn鈥

