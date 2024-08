Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Doen alsof queer moslims niet bestaan, daar ben ik wel echt klaar mee’

Of queer moslims bestaan? Ja, natuurlijk. Acceptatie, dat is echter een heel ander verhaal. Nora Akachar vertelt daarover vanavond verhalen op tv, van meerdere queer moslims, in Brieven uit de Kast. Simpelweg omdat die verteld moeten worden. Wat Akachar betreft is haar tweeluik (vanvond en volgende week vrijdag bij NTR) bijzonder hard nodig.

Metro bekeek haar werk alvast, in een week waarin tv-rubriek Blik op de Buis twee maal een link heeft met Pride Amsterdam. Gisteren bespraken we Queerkamp al, een bijzondere documentaire over queer-jongeren die in 2023 samen op zomerkamp gingen.

Het uitsluiten van queer moslims

Nora Akachar: „Ik kreeg veel berichten van queer moslims of hun ouders die zich geen raad weten, die vastliepen. Die er mentaal onder te lijden hadden en een dubbelleven leiden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik weet hoe het is om soms eigenlijk niet eens te mogen bestaan. Ik verzet me tegen elke vorm van uitsluiting, in het bijzonder tegen het uitsluiten van queer moslims. Daarom ga ik met ze in gesprek.”

Akachar is duidelijk over dit liefdes-onderwerp: „Laat mensen zelf hun keuzes maken. En wat die keuze is, daar heeft niemand iets mee te maken.” De werkelijkheid is anders voor queers in de LHBTI-community. Niet in de laatste plaats omdat bijvoorbeeld hun familie juist álles van hun keuze vindt. En veel Nederlanders moeten niets van queers hebben; of roepen iets van ‘iedereen moet het zelf weten, maar niet into your face, het wordt allemaal zo opgedrongen’. Dat er nog heel wat acceptatie-werk aan de winkel is, bleek gister nog na de publicatie van het Metro-artikel over het queer-zomerkamp.

Queers meestal anoniem in Brieven in de Kast

In Nederland leven veel queer moslims die niet openlijk uitkomen voor hun geaardheid. Mensen die niet uit de kast kunnen of willen komen en daardoor niet gehoord worden. Hun anonieme brieven vormen een belangrijke rode draad in de twee afleveringen van Brieven uit de Kast. Het zijn persoonlijke verhalen, eerlijk en oprecht. Door de veiligheid van deze anonieme vorm, komen onbekende perspectieven aan bod. Naast de verhalen per brief, ontmoet Nora ook ervaringsdeskundigen. Met inspirerende, hoopvolle en soms emotionele ontmoetingen tot gevolg.

Nora Akachar: „Het is niet mijn doel mensen te outen in Brieven uit de Kast. Wees gelukkig, daar gaat het uiteindelijk om. Maar doen alsof er geen homofobie is en queer moslims niet bestaan, ja, daar ben ik wel echt klaar mee.”

👇 Wie is Nora Akachar? Nora Akachar is een Marokkaans-Nederlands televisie- en theatermaker (1985, Imzouren). Daarnaast is zij ook actrice (onder andere Mocro Maffia), presentatrice, spreker en hulpverlener. Zij voegt daar graag aan toe: „En moslim. Ik denk dat ik door deze combinatie heel erg het gevoel kreeg dat ik Brieven uit de Kast moest maken. In mijn omgeving zie ik het vaak gebeuren: gelovigen die worstelen met hun geaardheid en zich neerleggen bij een leven zonder romantische liefde.”

Cadeau voor de queers ‘van straks’

Wat Akachar betreft moet Brieven uit de Kast natuurlijk meer begrip voor de queer-community opleveren, maar vooral iets voor de kinderen ‘van straks’ zijn. „Zodat ze over tien, twintig jaar de zorgen die onze generatie nu nog wel heeft, niet meer hebben. In de hoop dat zij wel openlijk kunnen praten over wie zij zijn en hoe zij zich voelen.“

In de aflevering van vanavond laat Selma bijvoorbeeld zien, dat zij zo’n cadeau voor de toekomst zelf graag had gekregen. Zij is wel in beeld en vertelt op een kalme manier hoe zij aan haar vader eerst toegaf dat ze niet meer geloofde, om er aan toe te voegen dat zij op vrouwen valt. „Mijn vader zei toen: ‘Als ik tussen jou en God moet kiezen, dat kies ik voor God.'” Ook Selma’s moeder koos niet voor haar dochter.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Brieven uit de Kast is vanavond en volgende week vrijdag om 22.10 uur bij NTR te zien op NOP 2. Terugkijken kan via NPO Start.

