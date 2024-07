Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn schoonfamilie verwacht dat ik overal kom opdraven’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Lucas (27) wiens schoonfamilie nogal veel verwachtingen van hem heeft.

„Mijn vriendin en ik zijn twee jaar samen en hebben een fijne relatie. We hebben dezelfde mentaliteit, voelen ons tot elkaar aangetrokken en spenderen graag tijd samen. Over een onderwerp liggen we alleen niet op één lijn. Namelijk haar familie, oftewel mijn schoonfamilie.

Veeleisende schoonfamilie

Haar familie is namelijk nogal veeleisend, tenminste, dat vind ik. Vooral haar ouders willen allerlei dingen samen doen. Want naast alle familieverjaardagen en feestdagen, zijn er nog tal van gelegenheden waar ik bij zou moeten zijn.

Mijn vriendin vindt alles ‘leuk’ en ‘belangrijk’. Hecht zijn met je schoonfamilie is volgens haar normaal. Zij en haar ouders spenderen nu eenmaal veel tijd samen en ook haar broer en zus zijn daar regelmatig bij. En hoewel ik het aan het begin allemaal nog prima vond, merk ik dat de tijd met mijn schoonfamilie veel tijd en energie kost. En ik me ook steeds meer aan mijn schoonouders begin te ergeren.

Vriendin heeft nogal dwingende familie

Inmiddels zie ik mijn schoonfamilie vaker dan mijn eigen familie. Mijn familie is niet zo van de familieverplichtingen. Mijn ouders vinden het prima als ze mijn vriendin met verjaardagen zien en verwachten voor de rest weinig van haar. Zo ben ik dat ook gewend, maar bij mijn schoonfamilie is dat andere koek.

Er is namelijk altijd wat. Etentjes, helpen in de tuin, het huis of met andere taken, samen op familieweekend of vakanties, tenniswedstrijden van mijn schoonmoeder, verjaardagen van oma, tantes, ooms, neven en nichten en nog een hele hoop andere dingen. Ook als mijn vriendin en ik met zijn tweetjes ergens zijn, komen mijn schoonouders vaak aanwaaien. Dan heeft mijn vriendin hen natuurlijk ingelicht, maar het feit dat ze altijd komen, verbaast mij toch. Inmiddels spendeer ik bijna ieder weekend wel een dag met mijn schoonfamilie en soms is dat zelfs nog vaker in de week.

Verwachtingen brengen irritaties

Daarnaast verwachten mijn schoonouders dingen van me. Berichtjes sturen op voor hen belangrijke momenten, betrokkenheid bij familiekwesties, helpen bij allerlei zaken en overal altijd maar bij willen zijn. Ze berichten of bellen mij ook regelmatig over allerlei zaken en ik merk dat hun verwachtingen en eisen me steeds meer beginnen te irriteren.

Dilemma: hoe ga ik hiermee om?

Hoeveel tijd spendeer je met je schoonfamilie? Ik heb geen idee. Dit is mijn eerste, echt serieuze, relatie. Daarnaast merk ik dat mijn vriendin overal in meegaat. Maar als ik op mijn vrije zaterdag weer op moet komen draven om de tuin te fatsoeneren, een familielid moet feliciteren of mijn schoonvaders bbq-talent moet aanschouwen, dan denk ik weleens: ‘Waarom doe ik dit?’ Ik heb al regelmatig smoezen bedacht, want ik merk wel dat afzeggen continu teleurstelling oplevert. Bij mijn schoonouders en bij mijn vriendin. Hoe doen anderen dit? Hoe zorg je dat je je met je schoonfamilie een gezonde verstandhouding hebt, maar niet over je eigen grenzen gaat?

Wat vind jij dat Lucas moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Danique (33), die zich ergert aan het kind van haar beste vriendin.

„Misschien heeft haar kind ADHD? Je stoort je aan haar kind, maar heb je er weleens naar gevraagd wáárom haar kind zo druk is? Toon interesse in haar kind. Wellicht zit zij er ook mee. Wanneer jullie erover praten, dan kun je meer begrip tonen voor haar situatie”, schrijft Chiquira.

Evelyn oppert: „Over minder dan een jaar is ze vier en gaat ze naar school. Dan kun je overdag weer met haar moeder afspreken. Nu kan dat alleen in de avond. Geen harde dingen zeggen; gewoon je tijd afwachten.”

„Gewoon zeggen dat je ook weleens zonder kind wilt afspreken. Eerlijkheid duurt het langst. Je hoeft niet te zeggen dat het een terror-kind is, maar bijvoorbeeld dat je graag eens één op één wil bijpraten zonder afleiding. Maar blijf wel altijd vragen naar hoe het moederschap bevalt”, zegt Anne.

Anoeska schrijft: „Plan een wellness-dag, saunabezoek of massage in. Dan kan dat kind niet mee en hebben jullie een leuk ontspannen dagje voor jezelf.”

„Heeft dat kind geen vader? Spreek een keer af op een moment dat vader wat met zijn dochter gaat doen”, stelt Astrid.

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties