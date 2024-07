Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Sinds de geboorte van onze kinderen is ons seksleven doodgebloed, en ik mis het’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Vincent (37), die merkt dat het seksleven van hem en zijn vriendin sinds de komst van hun kinderen is doodgebloed.

„Mijn vriendin en ik ontmoetten elkaar ooit op vakantie. We kenden elkaar van vroeger, maar kwamen elkaar tegen in een Spaanse badplaats. Dat was een van de mooiste, leukste en wildste vakanties die ik ooit heb gehad.

Smoorverliefd en spannend seksleven

Na terugkomst in Nederland ging het eigenlijk allemaal snel. We gingen daten, kregen een relatie, woonden vrij snel samen en na twee jaar werd onze dochter geboren. Als ik daar nu op terugkijk denk ik soms wel: ‘Wow, wat is dat allemaal snel gegaan.’ Maar het liep op de een of andere manier allemaal zo en het voelde ook goed.

Mijn vriendin is nogal een persoonlijkheid. Als ze een ruimte binnenkomt kijkt bijna iedereen om. Ze is echt een verschijning en heeft daarnaast een heel leuk en spontaan karakter. Met haar is het leven eigenlijk nooit saai. Ze houdt van een bruisend, spannend en gepassioneerd leven en daar werd ik destijds smoorverliefd op.

Ze heeft daarnaast ook altijd écht sex-appeal gehad. Hoe ze beweegt, danst, je aankijkt en zich kleedt. Daarnaast was ons seksleven voorheen heel spannend en sensueel en maakte zij mijn stoutste dromen waar.

Seksleven doodgebloed

Na de geboorte van onze dochter, volgde eigenlijk ook vrij snel de geboorte van onze zoon. En voor we het wisten zaten we in een vogelvlucht van baby’s, kinderverjaardagen, gebroken nachten, ruzies en andere familieperikelen. Laat ik een ding voorop stellen: ik houd zielsveel van mijn kinderen en ga voor hen door het vuur. Maar het ouderschap heeft wel een weerslag op onze relatie gehad.

Eigenlijk is mijn seksleven volledig doodgebloed. En hoewel ik daar in het begin mee kon leven, merk ik dat ik het steeds meer mis. De sexy momenten die we samen deelden, de intimiteit en al het andere wat seks leuk maakt. Maar zij wil het eigenlijk nu zo’n twee jaar echt niet meer.

Verteld in dronken bui

Het gebeurt nog weleens sporadisch, maar ik zie dat dat niet zo gaat zoals ik zou willen. En ik wil haar ook niet het gevoel geven dat het moet. Maar ik mis het gewoon.

Laatst heb ik met mijn dronken kop tegen een goede vriendin van haar verteld dat mijn seksleven volledig ingestort is. Hoewel zij een discreet persoon is, ben ik ergens ook bang dat zij dat aan mijn vriendin vertelt en dat dat de boel nog meer op scherp zet. Ik wil mijn vriendin daarin niet kwetsen.

Dilemma-vraag: Hoe red ik mijn seksleven?

Eigenlijk heb ik nu ruim twee jaar geen seksleven meer en dat begint aan me te knagen. Mijn libido is nooit verdwenen en mijn behoeften en verlangens ook niet. Mijn vriendin is gewoon steeds niet in de ‘mood’ voor seks. Ze is moe, zit niet lekker in haar vel of raakt simpelweg niet opgewonden.

Hoe lang duurt zoiets? Komen die seksuele verlangens nog terug in onze relatie? Is het een fase of dien ik te accepteren dat een seksleven er de komende tijd niet in zit? En hoe doen andere koppels dit? Als de een seksuele verlangens heeft en de ander niet? Hoe red je een seksleven dat volledig is doodgebloed?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Patrick (39), die een oogje heeft op zijn collega, maar getrouwd is.

Yvonne verwijst naar een bekend liedje: „Een man weet pas wat hij mist ………als ze dr niet is.”

„We zijn en blijven mensen hè… kijken mag, geniet ervan… en als je eigen relatie goed is, kun je het beste en veiligste na werktijd met goede zin weer huiswaarts gaan”, stelt Iné.

„Het zou raar zijn als je altijd verliefd zou blijven op dezelfde. Soms kun je ineens extreem met iemand anders verbonden voelen. Bijzonder. Je hoeft er niks mee en kunt ook afstand nemen”, aldus Sylvia.

Jeremie schrijft: „Je hoeft niet op elk beetje gevoel in te gaan. Je claimt een goede relatie thuis te hebben, dus dan kan dit geen dilemma zijn. Thuis een goede relatie en op je werk een gezellige collega.”

En Frans geeft ook een uitgebreide uitleg: „Begin met af te vragen hoe eerlijk je tegen jezelf bent. Heb je je collega al verteld dat je getrouwd bent? Of doe je dat expres niet omdat het wel spannend voelt zo? Ik zou zeggen: begin daarmee.

Benoem je vrouw en zie de reactie van je collega. Als ze goed reageert, houden jullie gepaste afstand. Als je houdt van je vrouw en je huwelijk, zal je zien dat je haar vanzelf gaat beschermen richting je collega.

Mocht je collega zich daar niets van aantrekken, vraag jezelf dan af of je wel met iemand een avontuur wil aangaan die kennelijk niets geeft om het kapotmaken van je huwelijk. Accepteer in dat geval ook dat je vrouw, iemand met een hart van goud, ongelooflijk veel pijn zal hebben en behoorlijk beschadigd kan raken. Gun je haar dat?

Met andere woorden: linksom of rechtsom, geef je vrouw het respect dat ze verdient en blijf lekker bij haar. Maar noem haar wel tegenover je collega en zorg ervoor dat je jezelf in de spiegel kan aankijken en niet jarenlang gebukt gaat onder een schuldgevoel!”

