Lang verliefd blijven in relatie? Daar speelt deze belangrijke factor een rol in, blijkt uit onderzoek

Verliefd zijn is voor veel mensen een gelukzalig gevoel. Maar zo verliefd als je ooit op jouw partner was, ben je wellicht nu niet meer. Maar er is een belangrijke factor die verliefde gevoelens op lange termijn garandeert, blijkt uit onderzoek.

Relaties gaan niet altijd over rozen. Soms hebben we twijfels over onze partner, zorgen pasgeboren kinderen voor een hoop verandering of maak je deze veelgemaakte fout waardoor je relatie verslechtert. Eerder gaven ook verschillende scheidingsadvocaten hun beste relatieadvies.

Soms gaat verliefde gevoel over

Maar het allerliefst ‘leven we nog lang en gelukkig’ en blijven we hoteldebotel van onze partner. Gedragsanalist en schrijfster Wendy L. Patrick legt aan Psychology Today uit dat in sommige situaties de liefde inderdaad kan verdwijnen. Bijvoorbeeld als een koppel lust voor liefde verwarde, als je nog herstellende bent van een vorige relatie of wanneer je met elkaar gaat omdat jullie bij elkaar passen, maar de liefdevolle gevoelens ontbreken. Ja, dan kan het dat die ‘verliefde gevoelens’ snel wegebben (of er wellicht nooit zijn geweest).

In sommige toxische relaties kan verliefdheid ook snel verdwijnen. Bijvoorbeeld overspel, geweld of andere factoren kunnen een duidelijke aanleiding zijn voor het stuklopen van een relatie.

Onderzoek verliefd zijn in relatie

Gelukkig zijn niet alle relaties toxisch. Hoe zorg je er als koppel voor dat je verliefd blijft? Daar is onderzoek naar gedaan.

Patrick haalt een studie aan, waar onderzoekers factoren bekeken die verliefdheid in stand houden. De onderzoekers bestudeerden koppels die verliefd bleven en koppels waarbij verliefde gevoelens verdwenen. Vervolgens vergeleken de onderzoekers de relatiedynamiek en kenmerken.

Patrick kaart aan dat het aantal scheidingsgevallen tegenwoordig behoorlijk hoog is, net zoals het aantal koppels in relatietherapie. Verliefd worden is een veelvoorkomend verschijnsel, verliefd blijven blijkt veel zeldzamer, concludeerden de onderzoekers. En dat terwijl echtscheidingen moeilijk en ingrijpend zijn (voor een gezin).

Voorwaarden

Het onderzoek toont aan dat er een manier is om verliefd te blijven in een relatie. Maar daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Welke dat zijn? Inzetten voor de belangen van een partner, het respecteren van exclusiviteit in een relatie, het bewaken van intimiteit en vertrouwen en nastreven van relationeel plezier.

Dat betekent dat je allebei deze voorwaarden nastreeft. Oftewel, je vermijdt seksueel of emotioneel ontrouw en destructieve vormen van conflict. Tegelijkertijd ben je in staat over relatieproblemen te praten en jouw partner te ondersteunen als dat nodig is.

Eén belangrijke factor

De onderzoekers vonden één extra belangrijke factor die het verschil kan maken in verliefd blijven en verliefde gevoelens verliezen. Wat dat is? ‘Verandering van jouw kijk op het karakter van jouw partner’. Met andere woorden, zie jij jouw partner nog steeds op de manier die je dacht dat hij of zij daadwerkelijk was? Oftewel zie jij nog steeds de persoon op wie je ooit verliefd werd?

Als partners ervan overtuigd zijn dat hun partner nog steeds die persoon is, met alle oorspronkelijke kwaliteiten en kenmerken, dan is de kans groter dat hij of zij verliefd blijft, blijkt uit het onderzoek. Zelfs als de partner slechte periodes kent of moeilijk gedrag vertoont. Overigens benadrukten deze scheidingsadvocaten eerder dat verandering in een relatie erbij hoort. Een mens verandert lichamelijk en geestelijk. Daarnaast kunnen omstandigheden veranderen, wat ook effect kan hebben op de relatie. Patrick doelt op het feit dat iemand in de basis dezelfde persoon blijft.

Negatief gedrag

Moeilijk of slecht gedrag is namelijk beter te verteren als je je partner blijft zien voor wie hij of zij is. Als moeilijke tijden zich aandienen, kan een partner denken: ‘Ik weet diep van binnen dat hij niet zo is’ of ‘Ik wacht totdat zij weer zichzelf is’.

Tenzij een enorm impactvolle negatieve gedraging of situatie zich voordoet. Zoals ontrouw of onaanvaardbaar veel negatief gedrag. Na dat soort situaties concluderen partners dat hun geliefde niet de persoon is, wie ze dachten dat hij of zij dat was. Dan verandert en degradeert iemands kijk op het karakter en is de kans groot dat de verliefdheid verdwijnt.

Sleutel tot verliefd blijven

Verliefd blijven? Dan heb je voldoende tijd nodig om verliefd te worden, stelt Patrick. Ze pleit daarom voor een langzame, gestage verkering. Een relatie die ervoor zorgt dat je iemand echt leert kennen. Als je dat lukt, is dat kans op gezonde, liefdevolle en duurzame relatie het grootst.

