Geld of carrière? Nederlandse werknemers vinden dit het belangrijkst

Wat zou jou meer betrokken maken bij je werk? De eeuwig geadverteerde vrijdagmiddagborrel, het ‘hechte team’ of toch een flinke smak geld? Uit onderzoek blijkt dat dat laatste toch het best scoort bij Europese én Amerikaanse werknemers, al komen Nederlanders wel ‘bijzonder’ uit de bus.

Van alle Europese landen plus de Verenigde Staten geven Nederlandse werknemers het minst om een hoger salaris. We geven er zeker nog steeds veel om, 53 procent van ‘ons’ ziet een hoger salaris als een belangrijke factor om betrokken te blijven bij het werk, maar we bungelen wel onderaan de lijst.

Salaris nog steeds belangrijke factor bij betrokkenheid

Uit onderzoek van AI-roostermaker Quinyx onder 12.500 internationale eerstelijnsmedewerkers in de horeca, detailhandel en logistiek bleek dat Amerikanen met 71 procent het allermeest geven om een hoger salaris. Zweden staat op de tweede plek met 69 procent, Nederland is dus laatste.

Nederland staat wél als eerste op de lijst als het gaat om doorgroeimogelijkheden. 23 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat een belangrijke factor. Een stuk minder dan het salaris dus, maar alsnog het meest van de overige landen. Op een gedeelde tweede plek twee staan Noorwegen en Duitsland met 20 procent, Finland is nummer drie met 16 procent.

💶 Salaris van Jan Modaal Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is het salaris van Jan Modaal – de doorsnee Nederlander – in 2024 44.000 euro bruto, inclusief vakantiegeld. Wil je salarisverhoging, maar weet je niet zo goed hoe je dat moet aanpakken? Probeer dan een van deze strategieën.

Reacties