Zo vraag je studiefinanciering (op tijd) aan en voorkom je dat je geld misloopt

Collegejaar 2024-2025 staat voor de deur. Ben jij student, of ga je dit jaar studeren? Dan heb je recht op studiefinanciering – in ieder geval op een basisbeurs. Lees hier hoe je de beurs aanvraagt en voorkom dat je onnodig geld misloopt.

De basisbeurs is sinds afgelopen studiejaar terug van weggeweest. De beurs moest in 2015 plaatsmaken voor het leenstelsel, maar maakte in september 2023 haar terugkeer. Studenten krijgen maandelijks weer een bedrag van de overheid om studeren toegankelijk te maken.

Studiefinanciering in Nederland

Ben jij als student ingeschreven op het mbo, hbo of studeer je aan de universiteit? Dan heb je recht op studiefinanciering. Die studiebeurs bestaat uit verschillende onderdelen. Per onderdeel gelden er verschillende regels en ook voor thuiswonende en uitwonende studenten gelden andere voorwaarden en bedragen. Je bent een uitwonend student als je ingeschreven staat op een ander adres dan het adres van je (wettelijke) ouders. Daarnaast moet je ingeschreven staan op het adres waar je woont.

Basisbeurs

Wie een studie of opleiding volgt aan het mbo, hbo of aan de universiteit heeft recht op een basisbeurs. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je thuis, dan heb je met ingang van het nieuwe collegejaar recht op 121,33 euro per maand als hbo- of wo-student. Thuiswonende hbo-studenten hebben recht op een basisbeurs van 99,94 euro.

Voor uitwonende studenten geldt een basisbeurs van 302,39 euro voor hbo- en wo-studenten. Voor mbo’ers geldt een uitwonende basisbeurs van 326,16 euro per maand.

Woonsituatie Basisbeurs mbo Basisbeurs hbo en wo Thuiswonend 99,94 euro 121,33 euro Uitwonend 326,16 euro 302,39 euro Bron: Rijksoverheid studiefinanciering, Dienst Uitvoering Onderwijs

Aanvullende beurs

Naast de basisbeurs hebben sommige studenten recht op een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Ter beoordeling van de hoogte van de aanvullende beurs wordt gekeken naar het inkomen van de ouders van twee jaar geleden. Daarnaast wordt er meegewogen of de ouders zelf een studieschuld aan DUO terugbetalen en of er broers of zussen zijn die een aanvullende beurs ontvangen. Verder wordt er gekeken naar de samenstelling van het gezin of er eventueel meer schoolgaande kinderen zijn.

De bedragen voor de maximale aanvullende beurs vind je in onderstaande tabel. Of je de volledige aanvullende beurs ontvangt, is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Hbo- en wo-studenten komen in aanmerking voor de maximale aanvullende beurs wanneer hun ouders in 2022 een jaarinkomen hadden van maximaal 36.592,92 euro per jaar. Om als mbo’er in aanmerking te komen voor de maximale aanvullende beurs, mochten de ouders samen niet meer verdienen dan 40.829,52 euro in 2022.

Woonsituatie Maximale aanvullende beurs mbo Maximale aanvullende beurs hbo en wo Thuiswonend 413,24 euro 457,60 euro Uitwonend 439,62 euro 457,60 euro Bron: Rijksoverheid studiefinanciering, Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering aanvragen

Duo raadt aan om de studiefinanciering minimaal 8 weken voordat je recht hebt op de beurs aan te vragen. Voor dit studiejaar wordt dat al lastig, maar gelukkig kun je voor het lopende studiejaar de studiefinanciering ook nog met terugwerkende kracht aanvragen. Voor mbo’ers start het studiejaar officieel op 1 augustus, voor hbo’ers en universitair studenten is dat op 1 september.

Daarnaast hebben studenten ook recht op een reisproduct, waardoor zij (deels) gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Deze kun je niet met terugwerkende kracht aanvragen, dus doe dit zo snel mogelijk.

Om je aanvraag in te dienen, log je in op Mijn DUO, via ‘Mijn producten’ en ‘Studiefinanciering’ kun je je aanvraag studiefinanciering aanvragen.

