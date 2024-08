Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prinses Alexia heeft studie én land waarin ze gaat studeren, gekozen

Prinses Alexia verhuist na de zomer naar Londen. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaat aan de University College Londen studeren, waar ze eind september de bachelor Science & Engineering for Social Change begint, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

In juni zei de 19-jarige Alexia nog dat ze nog niet had besloten welke studie ze wilde doen. Tijdens het persgesprek rond de zomerfotosessie vertelde de prinses „een beetje keuzestress” te hebben en dat ze zich had ingeschreven voor verschillende studies op verschillende universiteiten.

Een van de opties was een studie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De universiteit had al een mailadres voor Alexia aangemaakt.

Alexia had afgelopen jaar een tussenjaar. Haar zus prinses Amalia koos twee jaar geleden voor een studie in Amsterdam.

ANP

Vorige Volgende

Reacties