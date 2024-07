Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daten in je eigen bubbel? Niche-datingapps winnen aan populariteit

Is het makkelijker om met iemand te daten die dezelfde hobby heeft? Of iemand die hetzelfde werk doet? Veel mensen denken van wel en daarom zijn niche-datingplatformen in opmars.

Daten in je eigen bubbel is populairder dan ooit. Er zijn veel platforms die zich richten op bijvoorbeeld vegetariërs, dierenliefhebbers, saunagangers of zakenmensen. De Volkskrant schrijft over AgriMatching, een platform voor mensen van het platteland. Een soort ‘Boer zoekt vrouw, maar dan online’, noemt eigenaar Rienck Waalkens het.

Hij bedacht de app omdat het voor mensen uit de agrarische sector soms lastig is om te daten. „We zijn de hele week aan het werk op het land en ontmoeten minder snel nieuwe mensen.” Maar niet iedereen wil daten met iemand die, volgens hun profiel, goed bij ze past. Contra-daten is namelijk ook een trend van de laatste tijd, schreef Metro eerder.

Tess van der Zanden is onderzoeker op het gebied van online daten. Zij vertelt in de krant dat mensen die aan het daten zijn het belangrijk vinden om eensgezind te zijn. „Er speelt veel in de wereld waarover mensen een sterke mening hebben. Het kan een dealbreaker zijn als iemand het niet met je eens is.”

Heel gek is het niet dat we gelijkgestemden zoeken. „Vanuit de wetenschap geldt de regel: soort zoekt soort. Het is niet gek dat we mensen zoeken die onze normen en waarden delen. Dan vinden we begrip.” Voor het online tijdperk gebeurde dit ook al, maar dan in de kroeg, sportschool of op de werkvloer.

Er zijn ook apps voor mensen met dezelfde politieke voorkeur. In Amerika heb je The Right Stuff, voor conservatieven. En in de app van Forum voor Democratie kunnen stemmers van die partij elkaar leren kennen.

‘Normale’ datingapps steeds minder populair

Heel gek is het dus niet dat dit soort apps als paddenstoelen uit de grond schieten. Mensen lijken weinig zin te hebben om de hele dag te swipen. Apps zoals Tinder en Bumble verliezen veel gebruikers, maar toch staan ze nog wel in de lijst met de meest populaire apps.

❤️ Op deze apps vind je de meeste mensen Dit zijn volgens Statista de vijf populairste datingapps in ons land: Bumble – ruim 300.000 downloads Tinder – ruim 300.000 downloads Badoo – ruim 200.000 downloads Happn – bijna 200.000 downloads Wink – ruim 150.000 downloads

Er zijn ook steeds meer datingapps waar je meer dan alleen een relatie kunt zoeken. Op Bumble en Wink is het bijvoorbeeld mogelijk om vriendschappen te zoeken. En op Feeld zitten veel mensen die een (vaak open) relatie hebben en alleen de ‘benefits’ zoeken van nieuwe ontmoetingen. Wist je trouwens dat steeds meer jongeren een open relatie hebben? Metro schreef er al eerder over.

