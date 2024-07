Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom een open relatie sommige relaties kan redden

Een monogame relatie is steeds minder populair aan het worden. Veel jongeren hebben de behoefte om het bed ook te delen met anderen en gaan daarom een open relatie aan. In sommige gevallen heeft een open relatie voordelen en kan het een relatie zelfs redden.

Seksuologe Marieke Dewitte doet onderzoek naar seksuele opwinding in relaties. In het NPO Radio 1-programma Dr Kelder en Co vertelt ze over open relaties. „Het is geen vreemdgaan. Dat betekent namelijk dat je het stiekem doet. In deze gevallen is het consensueel, dus je maakt expliciet de afspraak dat je seks mag hebben buiten de vaste partner om.”

‘Mensen zijn van nature niet monogaam’

Jarenlang een monogame relatie volhouden kan best een uitdaging zijn. Dat is helemaal niet zo gek, want „we zijn niet monogaam van nature. Biologisch gezien zijn wij erop gericht om onze genen te verspreiden. Dus zoveel mogelijk seks hebben met zoveel mogelijk mensen”, legt de seksuologe uit.

Dewitte noemt monogamie een sociaal-cultureel construct. Een open relatie kan volgens haar een hoop relaties redden. „Ik denk dat het voor veel mensen een oplossing kan bieden. Veel relaties gaan stuk vanwege de nood aan seksuele variatie, terwijl ze wel vinden dat ze een goede relatie hebben en een goed team zijn.”

Wanneer je relatie echt aan een zijden draadje hangt, zal een open relatie het niet oplossen, meent ze. Maar „een open relatie kan een oplossing bieden als er verschillen zijn in seksuele voorkeuren, hoe vaak of wat je wil op gebied van seksualiteit”.

Open relaties hebben altijd al bestaan

De seksuologe ziet dat veel mensen open relaties opzoeken op Google. „Het heeft altijd bestaan, maar het wordt meer aanvaard omdat er de laatste jaren veel aandacht voor is. Ik denk dat dat goed is omdat het gesprek opengetrokken wordt. Vroeger werd er altijd vanuit gegaan dat mensen seksueel exclusief zijn. Nu wordt dat eerst besproken. Ik denk dat dat een goede zaak is.”

Uit eerder onderzoek van EenVandaag blijkt dat een kwart van de jongeren openstaat voor een open relatie. 39 procent van de jongeren is van mening dat de mens van nature überhaupt niet monogaam is. En is zo’n non-monogame relatie dan ingewikkeld? De meeste mensen die zelf zo’n relatie hebben, vinden de relatie totaal niet gecompliceerd. 85 procent zegt het nauwelijks tot nooit als ingewikkeld te ervaren.

Andere vormen van non-monogamie

Naast een open relatie heb je ook nog andere varianten van relaties: swingen en polyamorie bijvoorbeeld. „Swingen is bijvoorbeeld partnerruil of een bezoek brengen aan een parenclub. Polyamorie is gericht op de liefdesrelaties, dus dan gaat het niet alleen om de seks.”

Seksualiteit en onze kijk daarop is continu in beweging. Vier seksuologen deelden eerder bij Metro negen sekstrends die ze in hun praktijk waarnemen.

Reacties