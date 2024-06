Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

80/20-regel voor relaties veelbesproken op social media: maar hoe werkt dat?

Social media blijkt in de ban van de zogenoemde 80/20-regel voor relaties. Maar wat houdt dat precies in? En werkt het? Een relatietherapeut schetst duidelijkheid.

Over relaties, seks en alles daaromheen, valt nogal het nodige te zeggen. Overspel, pauzes inlassen, ruzies of problemen in de slaapkamer? We lezen nu eenmaal graag over het wel en wee van relaties. Ook jij, geef maar toe.

Wat is de 80/20-regel?

Het kan zijn dat je van de 80/20-regel hebt gehoord als het gaat over voeding. Daarbij houden sommigen zich aan een 80 procent gezonde leefstijl en 20 procent ietwat ongezondere, maar ook lekkere, leefstijl om te kunnen genieten.

En ook op de werkvloer wordt af en toe de 80/20-regel toegepast om een burn-out te voorkomen. Daarbij wordt iedereen aangemoedigd om 20 procent van de energie te bewaren voor ontspanning. Kortom, iedere werkdag de volle 100 procent geven op de werkvloer, zou niet gezond zijn. Over een burn-out gesproken… Psychiater Christiaan Vinkers stelde zich recent tegenover Metro tamelijk kritisch op tegenover het fenomeen burn-out en legde uit waarom.

Social media over 80/20-regel in relaties

Op social media klinkt nu ook de 80/20-regel als uitleg van relaties. Wat dat inhoudt? Een partner vervult 80 procent van je behoeften en 20 procent niet. Die overige 20 procent is voor jezelf bedoeld. Maar ontmoet je iemand die de ontbrekende 20 procent lijkt te vervullen? Dan ligt er gevaar op de loer.

Jongeren op social media-platform TikTok concluderen dat het niet gek is dat als jouw partner niet aan de volle 100 procent voldoet, er nieuwsgierigheid buiten de relatie om ontstaat. Want waarom zou je genoegen nemen met 80 procent en níet op zoek gaan naar die extra 20 procent?

Relatietherapeut: ‘100 procent is onrealistisch’

100 procent bereiken is een nogal ambitieuze gedachte, volgens relatietherapeut Chloé De Bie. Ze legt tegenover het Belgische HLN uit hoe zij naar de 80/20-regel kijkt. „Het is belangrijk om naast samen ook individueel te blijven groeien. Het idee dat één persoon in een relatie aan 100 procent van je behoeften kan voldoen, is simpelweg niet realistisch.” Volgens haar komt die realisatie uiteindelijk toch naar voren, ook bij de jongere generatie. „Als ze hun partner verlaten voor een ander, die de ontbrekende 20 procent invult, komen ze bedrogen uit. De volledige honderd procent bij iemand vinden blijkt onmogelijk.”

De Bie benadrukt dat het gras soms groener kan lijken aan de overkant. „Besef dat een ander persoon tot wie je aangetrokken bent, je alleen die 20 procent biedt die je in je eigen relatie mist. Je eigen partner en die ander zijn altijd in een ongelijke strijd verwikkeld. Je huidige lief deelt de dagelijkse sleur met je, terwijl de ander alleen de meest opwindende en beste versie van zichzelf laat zien.”

Proberen met je eigen partner

Overigens vertelt de relatietherapeut ook dat de 80/20-regel geen keiharde leidraad is. „Of je partner nu 80, 70 of 60 procent van je behoeften vervult, dat kun je niet echt meten. De ene dag zal alles perfect verdeeld zijn en de volgende dag zijn er ineens wat scheurtjes.” Dat valt dus volgens haar allemaal niet in cijfers uit te drukken. „Je kunt niet exact berekenen hoezeer een partner je noden moet vervullen en wat je zelf moet doen.”

Maar het idee dat je een partner vindt die voor de volle 100 procent scoort? Nee, dat is en blijft een illusie volgens De Bie. „Als ik één advies mag geven, is het: vertraag. Droom je van bepaalde dingen met een ander te doen, probeer die dan eerst eens met je eigen partner. Beslissingen die je in het heetst van de strijd neemt, betreur je vaak later.”

Vorige Volgende

Reacties