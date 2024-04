Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Relatie redden na vreemdgaan? Volgens deze relatietherapeut kan het

Als je kiest voor een monogame relatie, dan hoop je natuurlijk trouw aan elkaar te blijven. Maar dat lukt niet altijd. Hoewel overspel een vervelende gebeurtenis is, kun je volgens deze relatietherapeut ook je relatie nog redden. En zelfs nieuwe en betere liefde aanwakkeren na vreemdgaan.

We hebben meestal ons oordeel klaar over vreemdgangers. Maar we zijn ergens toch vaak geneigd om onze eigen partner te vergeven. Eerder legden verschillende deskundigen aan Metro uit waarom mensen vreemdgaan. En seksuoloog Goedele Liekens nam het eerder nog op voor de vreemdganger.

Relatietherapeut over overspel in lange relatie

Relatiedeskundige Esther Perel gelooft dat een relatie beter kan worden na ontrouw. „Bedrog gaat meestal niet over seks, maar over een verlangen naar aandacht of een hunkering om je aantrekkelijk te voelen”, stelt zij.

Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck legt uit dat mensen in een lange, monogame relatie soms spanning missen die zij eerder wel hadden. „Een affaire is een ongelukkige, wat naïeve keuze om dat gemis in te vullen”, vertelt hij aan het Belgisch HLN. Hij haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat één op de twee koppels na overspel met de relatie stopt. Van de groep die de partner vergeeft, slaagt de helft erin om de relatie nieuw leven in te blazen.

Eenmalige ontrouw

Zoals relatieonderzoeker Tila Pronk ooit aan Metro vertelde, komt een eenmalige misstap regelmatig voor. Maar men moet volgens haar waken voor meerdere misstappen. Dat beaamt ook Slabbinck. „Wie een scheve schaats reed, moet streng toezien dat hij of zij niet opnieuw in de verleiding komt. Als het op dat vlak blijft morrelen en er na twee maanden weer iets voorvalt, wordt het gebrek aan vertrouwen steeds groter.”

Pronk kaartte aan dat de partners met elkaar moeten praten na overspel in een relatie. En ook dat beaamt Slabbinck. „’Wat maakte dat je het ergens anders zocht? Waar hebben we elkaar verloren? Hoe kunnen we eraan werken?’ Met zulke vragen leggen ze hun relatie onder een vergrootglas en kunnen koppels bepaalde inzichten ontwikkelen.”

Drie fases voor bedrogen persoon

Daarin bepaalt volgens Slabbinck de bedrogen persoon het tempo van verwerken. „En tijdens die periode moet je er voldoende zijn voor je partner, oprecht luisteren en het verdriet en de woede van je geliefde aanvaarden. In de praktijk zie ik dat de meeste koppels na een jaar weer bij hun positieven komen.”

Slabbinck legt uit dat een bedrogen persoon door drie fases gaat. Woede en verdriet, behoefte tot controleren en groeiend vertrouwen. Overigens begrijpt de relatietherapeut de controledrang in fase twee. „Door het verraad kan iemand een angstigere hechtingsstijl ontwikkelen. Dan is het begrijpelijk dat je de partner in de gaten wil houden of hun telefoon wil checken. Al mag die situatie niet blijven duren. Anders ontstaat er een onevenwicht in de relatie.”

Relatie redden

Slabbinck raadt dan ook aan om eerlijk en open te zijn. „Vertel hoe je afstand hebt genomen van je minnaar, vertel wanneer de derde persoon contact zoekt via sociale media en vertel wat je daarop antwoordde. Kwam je in de verleiding om zelf contact te zoeken of een andere misstap te begaan? Praat erover. Transparantie is een krachtige tool om het vertrouwen weer op te bouwen.”

Ook legt de therapeut uit dat de bedrogen persoon, na verloop van tijd, ook zijn of haar eigen rol moet zien. „Wat speelde er in de relatie? Waren er bepaalde patronen? Of foute interacties? Leefden jullie naast elkaar? Was jullie huis nog een veilige, emotionele cocon waarin iedereen zich durfde open te stellen?”

Vreemdgaan overwinnen

En dat is een hele belangrijke factor in het overwinnen van overspel volgens Slabbinck. Dat partners ontrouw zien als een probleem van hen beiden. „Daarna kunnen ze vooruit en kunnen ze nadenken over hoe ze zichzelf ertegen kunnen beschermen in de toekomst.”

Hoewel Slabbinck benadrukt dat overspel zich niet moet blijven herhalen, benoemt hij ook dat de bedrogen persoon niet constant ontrouw moet blijven benoemen. „Het overspel mag niet als een boemerang blijven terugkomen in ruzies.”

Vorige Volgende

Reacties