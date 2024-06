Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze ouderen sommen 7 dingen op waar we ons onnodig druk om maken (en zij ooit ook over piekerden)

We maken ons als mens nu eenmaal regelmatig druk of piekeren om dagelijkse dingen. Maar volgens sommige ouderen hoeven we ons niet over alles druk te maken. Verschillende senioren blikken terug op hun eigen zorgen en welke eigenlijk volgens hen achteraf overbodig waren.

Wijsheid komt met de jaren en van de adviezen van de oudere generatie, kunnen we soms best wat opsteken. Eerder schreef Metro ook over deze oncoloog die vertelde wat de meeste mensen uitspreken op hun sterfbed en wat we daarvan kunnen leren. Wist je overigens dat we rond 60 jaar tevreden zijn met ons lijf en op ons 82ste het gelukkigst?

Ouderen over dingen waar we eigenlijk ons niet druk om moeten maken

HuffPost sprak met 80-, 90- en 100-jarigen over de dingen waar zij zich vroeger zorgen over maakten. Zorgen die wellicht jij nu ook ervaart en die je volgens de senioren eigenlijk beter los kunt laten.

1. Wat een ander van je vindt

De 100-jarige Jackie Sticker legt uit dat ze zich vroeger druk maakte om wat anderen van haar vonden. Maar des te ouder ze werd, des te minder vaak ze zich hiermee bezighield. „Soms vinden mensen je niet leuk en kun je daar echt niets aan doen. Ze weten zelf niet eens waarom, dus maak je er geen zorgen over.”

2. Eindresultaten en prestaties

De 80-jarige Kenny Vance legt dat we ons minder druk zouden moeten maken om het einddoel of resultaat. Hij benadrukt dat juist ‘het proces’ doorlopen belangrijk is. „In plaats van piekeren en malen over beslissingen of negativiteit die je in de weg staan, gaat het erom dat je soms simpelweg iets doet of ergens komt opdagen.” Hij vervolgt: „Ik garandeer je dat als je komt opdagen, er iets zal gebeuren dat je nooit had verwacht. Het is nooit wat je verwacht.”

3. Tijd en invulling

Ruth Snyderman-Works (87) beheerde jarenlang met haar partner Rick een kunstgalerie. Maar gedurende haar carrière maakte ze zich zorgen over haar pensioen. Wat moest ze straks met al die vrije tijd? „Maar sinds mijn pensioen lijkt het alsof de dagen voorbij vliegen. We wonen in een appartement in een straat waar zoveel mensen zijn waarmee we kunnen omgaan.”

Hun sociale leven is er zeker niet saaier op geworden. Ze ontmoeten ook mensen die totaal verschillend dan het koppel zijn. „Je kunt op allerlei manieren met mensen in gesprek raken en je zult met iedereen wel iets gemeen hebben. Als je het alleen kunt hebben over verschillen van visie en mening, dan leid je een triest en leeg leven. Een leven dat wij nooit geleid hebben.” Het koppel maakt zich geen zorgen meer over de tijd die ze nog hebben en de invulling daarvan. „Die angst hebben we niet meer.”

4. Uiterlijk vertoon

Naomi Goldrich (91) maakte zich vroeger veel te vaak zorgen over haar uiterlijk. „Maar daar ben ik mee gestopt rond mijn veertigste. Ik kwam erachter dat uiterlijk vertoon niet zo belangrijk is. Zolang ik schoon en verzorgd was, deed mijn uiterlijk er niet toe.” Wat er wel toe deed, was wat Goldrich zelf deed. „Ik begon mijn leven actief te heroriënteren. Ik ging rechten studeren en begon mijn leven te leiden zonder de schijn.”

5. Panikeren over wereldproblematiek

Diane Johnson is 85 jaar en vertelt dat volwassenen altijd denken dat de wereld ten onder gaat. Ook toen zij nog een kind was. Johnson groeide op tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Mensen maken zich nu misschien zorgen over politieke conflicten, raciale spanningen of de gevolgen van klimaatverandering. Dit zijn allemaal reële zorgen, en net als toen zijn veel mensen in de wereld van vandaag niet veilig voor deze situaties.”

Maar er is volgens Johnson een verschil tussen zorgen maken en panikeren of catastrofen. Zeker voor degenen die fysiek veilig zijn voor bedreiging. „Wanneer je in de ‘wat als’-val trapt, kan ook jouw geest in de vecht-of-vlucht-overlevingsmodus gaan. Dit terwijl dat misschien niet nodig is. Het leidt tot stress, angst en veel zorgen over een situatie waar je fysiek veilig voor bent.”

6. Wraak nemen

Bob Wheeler (82) maakte zich niet veel druk in zijn leven. Maar hij ziet wel een hoop mensen zich zorgen maken om iets, wat volgens hem zonde van de tijd is. „Sommige mensen hebben het idee dat ze wraak moeten nemen. Iemand terugpakken werkt nooit.” Hij moedigt dan ook aan om dingen vaker simpelweg te negeren. „Je zult langer leven als je dat doet.”

7. Te veel druk maken

De 87-jarige Jerry Spoerl legt uit dat piekeren over het algemeen of je te veel druk maken, geen zin heeft. Zelf bekeek hij vaak, als hij zich zorgen maakte om iets, of hij daar iets aan kon veranderen. Maar simpelweg piekeren om het piekeren, leidt je volgens hem alleen maar af van belangrijke zaken.

„Concentreer je op de échte belangrijke dingen, niet op de zaken die wellicht gebeuren.” Soms zijn onze zorgen namelijk onterecht, onwaar of niet zo’n groot probleem, legt hij uit. „Ik vertel mezelf op dat soort momenten: ‘Jerry, je bent een knappe, oude man en je moet zelfvertrouwen hebben!’ Dat helpt me om zorgen naast me neer te leggen.” Nog een uitspraak van Spoerl is: ‘Het leven bestaat voor 75 procent uit bullshit’. En wie wil zich nu zich te veel druk maken om die bullshit?

Overigens had Koen de Jong, die Metro ooit eerder interviewde over zijn boek Tem Je Brein, eenzelfde soort mantra om piekeren te ‘temmen’. Hij citeerde een monnik die een oplossing heeft voor alle problemen. Hoe? De Jong legt het uit: „Vraag je af: heb je een probleem? Is het antwoord ‘nee’, dan is het makkelijk: geen probleem, geen zorgen. Heb je wel een probleem? Dan moet je je afvragen of er iets aan kunt doen. Is het antwoord ‘ja’? Dan is er geen reden om je zorgen te maken, want dan kun je het immers oplossen. En heb je een probleem, maar kun je er niets aan doen? Ook dan is er geen reden tot zorg. Je kunt er immers niets aan doen, dus waarom zou je je zorgen maken?” Knoop dat maar eens in je oren als je regelmatig ligt te piekeren.

