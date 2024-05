Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frans Bauer doet onthulling over Jack van Gelder: ‘Jij komt nog wel aan de beurt, Bauer!’

Frans Bauer is bij veel mensen een geliefd persoon, of je nou van z’n muziek houdt of niet. En ja, over smaak valt niet te twisten. Maar doet Frans Bauer in De Oranjezomer nou een onthulling over Jack van Gelder?

In De Oranjezomer van Hélène Hendriks staat ter opening van de aflevering een optreden van Frans Bauer op het programma. „Hij geniet van dit nummer, hij houdt van Frans Bauer”, introduceert Hendriks Jack van Gelder na afloop van Frans’ optreden. Van Gelder gaat daar meteen tegenin, want het statement van Hendriks mist niks aan sarcasme: „Het is niet dat ik het niet leuk vind, maar het is niet mijn soort muziek dat ik zelf zou opzetten.”

Frans Bauer en zijn gezin zijn overigens te zien in De Bauers – 20 jaar later en zeker niet onverdienstelijk: het programma blijkt enorm populair. Bijvoorbeeld toen ‘Fransie’ te kennen gaf dat ie misschien wel obesitas heeft, maar dat de schuld is van zijn vrouw.

Frans Bauer onthult over Jack van Gelder: ‘Loopt polonaise’

Hendriks merkte op dat ondanks dat het Van Gelders muziek niet is, hij toch mee aan het swingen was. „Tuurlijk, het is opzwepende muziek!” Frans Bauer zelf heeft ook zijn woordje klaar: „Dat zegt ie nu hè… Vind ik wel heel leuk, maar ik heb hem al vaak betrapt dat ie tijdens een feestje waar ik was toch ook in de polonaise liep.” „Nou nee”, komt het antwoord van Van Gelder snel, die zijn hoofd hard schudt. „Nee nee nee. Ik loop nóóit polonaise.” Bauer: „Hij zit in de ontkenningsfase.”

„Ik vind de polonaise verschríkkelijk”, benadrukt Van Gelder nog maar even. Maar Bauer heeft zich vastgebeten: „Ik heb je toch echt een paar keer zien lopen. Jij was toch echt die man met dat kale hoofd die voorop ging.” Van Gelder kan er gelukkig om lachen, maar geeft ook een waarschuwing: „Jij komt nog aan de beurt, Bauer.”

Het hele fragment tussen Frans Bauer en Jack van Gelder kun je hier bekijken:

