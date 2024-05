Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De do’s en don’ts op een eerste date: dit zijn ze volgens een psycholoog

Je eerste indruk van iemand voorspelt vaak of de relatie zal blijven bestaan. Daarom, als je op zoek bent naar een blijvende relatie, doe je er goed aan om je beste beentje voor te zetten. Maar hoe máák je die goede indruk op een eerste date? Een psycholoog heeft het uitgezocht.

Hoe je het datingleven ook benadert, of het nu via datingapps is, via vrienden of je liever laat verrassen door een romantische connectie: de eerste indruk doet er toe.

Goede indruk achterlaten

„De meeste mensen hebben een type waar ze naar op zoek zijn”, zegt psycholoog Randi Gunther via Psychology Today. „Onderzoek toont aan dat we de eerste oordelen heel snel vellen, vaak al binnen enkele minuten. Zelfs hoe iemands stem overkomt, de manier waarop hij beweegt of zelfs een gezichtsuitdrukking kan verleiden of afstoten.”

Als uit je eerste reacties blijkt dat je content bent met de eerste indruk van de ander, is de hoop natuurlijk dat het wederzijds is. „De persoon aan de andere kant heeft zijn vooraf gecodeerde selectievakjes ook gecontroleerd en heeft hopelijk dezelfde beslissing over jou genomen”, stelt Gunther.

Gunther heeft „door de vele jaren dat ik de datingscene nauwlettend in de gaten houd, naar meerdere mensen geluisterd die hun ervaringen beschrijven.” De uitkomst is een eenvoudige lijst van welke gedragingen het vaakst werken en welke bijdragen aan een voortijdige afknapper. Gunther waarschuwt er echter voor dat er geen perfecte formule bestaat om liefde te vinden, „maar deze vaardigheden zijn de moeite waard om te onthouden”.

„Wees allereerst warm”, beveelt Gunther aan. „Iemand verwelkomen in jouw wereld betekent gewoon een fysieke houding hebben die interesse uitstraalt. In plaats van je te concentreren op of dit wel of niet ‘de ware’ is, denk liever na over hoe je die persoon op zijn gemak kunt laten voelen.”

Let hier op

„Praat met deze persoon met oprechte interesse in wie ze zijn, ongeacht of ze zijn wie jij wilt dat ze zijn.” Wees ten tweede dus nieuwsgierig. „De persoon met wie je bent moet het gevoel hebben dat hij de enige persoon in de kamer is. Rondkijken naar anderen, je telefoon opnemen of niet opletten omdat je ze al hebt afgeschreven, wist het bestaan van een ander uit.”

Ben je nerveus en praat je te lang of te snel? Let daar op, aldus Gunther. „Let op je eigen reacties op het ritme dat je bij de ander ervaart en let op je eigen, soortgelijke, gedrag.”

Vergeet niet te genieten van de date, „ook al ben je van plan deze persoon nooit meer te zien”. Het is meestal een leuk uitje buiten de deur waar je kunt genieten van een lekker hapje of drankje. En zonder te veel persoonlijke informatie te delen, kun je alsnog laten weten dat je openstaat voor het beantwoorden van alle vragen die ze over jou hebben en die passen bij hoe lang jullie elkaar al kennen.

„Leer om te beschrijven wie je bent en wat je leuk vindt aan jezelf of waar je aan werkt om te veranderen, op een ego-loze manier”, luidt het advies. „Als je date verdrietige of gefrustreerde ervaringen met je deelt, reageer dan met steun.”

‘Waarom zijn je vorige relaties mislukt?’

Tegenover het doorvragen bij het delen van moeilijke verhalen, vermijd het om naar té persoonlijke dingen te vissen. Gunther geeft een paar voorbeelden: „Persoonlijke vragen die inbreuk maken op de privacy zijn niet goed, zoals: ‘Ben je in staat om jezelf te onderhouden?’, of: ‘Waarom zijn je vorige relaties mislukt?’.”

Wees ook comfortabel met jezelf. Daarmee bedoelt Gunther: „Zenuwachtig gedrag is moeilijk om niet op te merken. Het herschikken van je kleren, rommelen met je haar of ander gedrag dat aangeeft dat je je ongemakkelijk voelt, zal de energie tussen jullie op jou richten.” Presenteer jezelf daarnaast zo echt als je kunt, zonder dat je je hoeft te verontschuldigen.

De goederen leveren

Misschien ligt het volgende advies er dik op, maar Gunther benadrukt: „Klaag niet over eerdere relaties. Als je dat doet, vertel je je date eigenlijk dat, als ze bij je willen zijn, ze al die gebroken stukjes zullen moeten repareren.”

Daarnaast zijn opscheppen en egocentrisme volgens de gegevens van Gunther alleen interessant als je de goederen kunt leveren. „En zelfs dan moeten deze dingen ontdekt worden in plaats van verkocht.” Beloof niet wat je niet kunt waarmaken, aldus Gunther.

Reacties