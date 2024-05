Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo overleef je zo goedkoop mogelijk in een van de duurste steden ter wereld

Singapore is hypermodern, bizar schoon, een smeltkroes van culturen en een van de groenste en duurzaamste hotspots ter wereld. Een reis naar het futuristische Singapore is er één om nooit te vergeten. Maar Singapore is naast heel duurzaam, ook heel duur. Maar gelukkig zijn er ook wat hacks om goedkoop vakantie te vieren in Singapore! We geven tips.

Singapore mag dan het kleinste land van Zuid-Oost Azië zijn, toch kijk je je ogen uit in deze indrukwekkende eilandstaat. Als je door het centrum loopt en je verbaast over de hypermoderne wolkenkrabbers die volhangen met planten, lijkt het wel alsof je een reis naar de toekomst hebt gemaakt.

Zo goedkoop mogelijk op vakantie in Singapore

In Singapore wonen veel expats en het gemiddelde inkomen ligt rond de 84.000 euro. Vergeleken met de rest van Azië is Singapore een behoorlijk prijzige stad om te wonen. Heb je een auto? Dan moet je omgerekend zo’n 100.000 euro neerleggen voor alleen al een vergunning om een auto te mogen bezitten (!).

De gemiddelde prijs voor een hotel is 150 euro per nacht, dus dat valt nog mee. We raden je aan om op tijd te beginnen met zoeken, dan lukt vaak het voor 80 euro. Meer euro’s besparen? Hierbij onze tips voor Singapore:

Ga langs bij Gardens by the Bay voor een gratis spectaculaire lichtshow

De groene architectonische wonderstad ‘Gardens by the Bay’ opende in 2011 officieel zijn deuren en is onderdeel van Singapores idee ‘een stad in een tuin’ te maken. Het futuristische park is 101 hectare groot en hier komen planten van over de hele wereld tot bloei. Midden in het park staan enorm grote metalen supertrees waar allerlei orchideeën en andere bloemen in groeien.

Elke dag is er ‘s avonds een gratis spectaculaire lichtshow te zien is bij Gardens by the Bay. Terwijl de zon ondergaat, verandert de betoverende tuin in een sprookje met sprankelende lichten en betoverende geluiden. Denk aan een explosie van kleur en licht. De lichtshow duurt een kwartier en start om 19.45 uur en om 20.45 uur.

Neem de metro

Singapore heeft één van de beste openbaar vervoernetwerken van Azië. In de drukke stad is het snel en handig om de metro te gebruiken om van A naar B te reizen met de Singapore MRT! ​​Je kunt gewoon inchecken met je creditcard, maar het is handiger om een Singapore Tourist Pass te gebruiken. Voor omgerekend 6 euro kun je de hele dag reizen met de metro. Toch liever een taxi? Kies dan voor Grab. Dit is de Aziatische Uber en een stuk goedkoper.

🇸🇬 Singapore Vanaf Amsterdam vlieg je in ruim 12 uur naar Singapore. Je betaalt er met de Singaporese dollar, op het moment van schrijven staat 1 Singaporese dollar gelijk aan 0,68 eurocent. Er is een tijdsverschil van zes uur met Nederland, in Singapore is het later.

Ga uiteten bij de Hawker Centres

Uit eten in Singapore is qua prijs ongeveer vergelijkbaar met Nederland. Maar het kan ook heel duur worden. Wil je goedkoop dineren? Ga dan naar een Hawker Center! Dit is een verzameling van tientallen kleine restaurantjes die samen één groot terras delen. Het is de plek om lokale gerechten te proeven: van overheerlijke noedels, sissende sate tot aan dumplings en lekkere curry’s!

De Hawker Centres zijn een stuk goedkoper dan eten in een restaurant en je vindt hier Singapore’s beste gerechten. Een van de bekendste Hawker Centers is Lau Pau Sat, deze bevindt zich downtown in Singapore. Bij dit populaire openlucht Hawker Centre scoor je de lekkerste hapjes voor 3 tot 5 euro.

Ontdek 10.000 soorten flora en fauna, gratis

Singapore Botanic Gardens is het grootste park van Singapore en al 150 jaar oud. Het 82 hectare grote park pronkt sinds 2015 ook op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Zodra je een stap in het park zet, heb je het gevoel alsof je door de jungle loopt. De botanische tuin heeft een collectie van 10.000 soorten flora en fauna en met een beetje geluk zie je otters lopen. De toegang is gratis, wel zo leuk! De botanische tuin is dagelijks geopend van 05.00 uur tot 00.00 uur, handig voor als je een jetlag hebt.

Tips voor vakantie in Singapore

Tropische eilanden zijn dichterbij (en goedkoper) dan je denkt!

Je kunt natuurlijk naar Thailand, Maleisië of Indonesië vliegen voor tropische eilanden, maar dan ben je al snel een paar honderd euro kwijt. Ben je in Singapore? Breng dan ook een bezoek aan Sentosa Island, voor een (aangelegd) wit zandstrand, met blauw water en wuivende palmbomen. Sentosa is gemakkelijk te bereiken met een taxi (ongeveer 20 min). Een goedkopere optie is de metro, een ritje kost je 4 euro. Stap dan uit bij Harbourfront.

Ben je wat langer in Singapore? Maak dan een dagtrip naar het eiland Pulau Ubin. Het eiland ligt op 15 min varen van Changi Village (vlakbij Changi Airport en voor een enkeltje betaal je minder dan 3 euro. Pulau Ubin is een stuk rustiger en gemakkelijk te verkennen per voet! Vergeet niet om de Jejawi Tower te beklimmen voor een geweldig uitzicht over de jungle en kust van Singapore.

Bestel een cocktail bij CÉ LA VI en bezoek een van de duurste hotels ter wereld

Marina Bay Sand is niet te missen als je in Singapore bent. Dit iconische hotel is onderdeel van de Singapore skyline en werd in 2010 gebouwd. Het hotel beschikt over 2561 kamers en een geweldige infinity pool op de 57e verdieping! De bouw van het hotel heeft 5 miljard (!) euro gekost. Voor een nachtje logeren in Marina Bay Sand betaal je gauw 500 euro per nacht. Ben je toch benieuwd naar het hotel? Ga dan naar de chique rooftopbar op de 57e verdieping van Marina Bay Sands: CÉ LA VI. Entree is rond de 18 euro, maar voor dat geld krijg je ook een gratis cocktail en een verbluffend uitzicht.

Kunst en cultuur snuiven!

Wil je meer leren over de geschiedenis van Singapore? Wandel dan langs bij het NUS museum. Het is het oudste universiteitsmuseum van de stad en heeft meer dan 8000 kunstwerken variërend van oude Chinese kunst tot Indiase klassieke sculpturen. De toegang is gratis!

Ontdek Little India

Little India is een klein stukje India in Singapore. Wandel door de bruisende winkelstraten met tempels, moskeeën, straatkunst en gekleurde winkelpanden. Maak een tussenstop bij de Sri Veeramakaliamman Temple in Little India en laat je betoveren door het pracht en praal van de tempel. De kleurrijke Hindoe-tempel ligt midden in het hart van Little India en is een van de oudste tempels van Singapore. De entree is gratis, maar vergeet niet om bij binnenkomst je schoenen uit te doen.

Scoor goedkope souvenirs in Little Arabia

Little Arabia, ook wel Kampong Glam, is een Arabische wijk in Singapore. Laat je betoveren door de pracht van de Sultan-Moskee (Masjid Sultan). De moskee werd in 1824 gebouwd door Sultan Hussein Shah, de eerste sultan van Singapore. Op zoek naar leuke souvenirs voor thuis? In Little Arabia kun je goedkopere souvenirs kopen.

Drink water uit de kraan

Wist je dat het drinkwater van Singapore kunt drinken? Scheelt toch weer heel wat kosten op dure flesjes water. Singapore heeft een van de beste watersystemen ter wereld. Het water kun je dus gewoon gebruiken om je tanden te poetsen, gezicht te wassen maar ook om lekker te drinken. Vergeet niet om je hervulbare fles mee te nemen.

