Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziek worden op vakantie vermijden: ‘Sla deze dingen over bij het ontbijtbuffet’

Eén van de voordelen van een hotelverblijf is het ontbijtbuffet waar je moeiteloos bij kunt aanschuiven. Geen gedoe om voor een eigen ontbijt te zorgen en je hebt gelijk toegang tot een kop koffie. Maar als het even tegenzit, wordt je ziek door het eten van het ontbijtbuffet. Hoe kun je dat vermijden?

Voedselexperts delen welke versnaperingen van het hotelontbijt je het beste kunt overslaan, wil je niet ziek worden op vakantie.

Twee belangrijke factoren bij ontbijtbuffet

Het is namelijk een grote tegenslag als je niet lekker wordt terwijl je op de vakantie bent waar je lang naar hebt uitgekeken. Volgens de experts zijn er een aantal zaken waar je op kunt letten. Welke dat zijn delen ze met HuffPost.

„Er zijn twee belangrijke factoren die het risico op een door voedsel overgedragen ziekte kunnen verhogen”, legt Ellen Shumaker uit, directeur van het Safe Plates-programma aan de North Carolina State University. „Dat zijn temperatuurbeheersing van voedsel en andere gasten die mogelijk bestek of voedsel besmetten door het niet wassen van de handen.”

Heet voedsel heet, en koud voedsel koud

Vermijd warme voedingsmiddelen, zoals vlees- of eiproducten. Die niet op een verwarmde temperatuur worden gehouden. „Heet voedsel moet heet blijven en koud voedsel moet koud blijven”, aldus Shumaker. „Dit helpt om de gevaarlijke temperatuurzone te vermijden waar bacteriën graag groeien.”

Als je worstjes, spek, roerei, quiches of andere vlees- en eierproducten ziet staan zonder verwarming, dan kun je die beter overslaan. „Dit soort voedsel moet warm worden gehouden met een apparaat zoals een kookplaat. Dit geeft natuurlijk niet de exacte temperatuur aan, maar is een indicator dat er maatregelen worden genomen om voedsel op een veilige temperatuur te houden”, zei Shumaker.

Bederfelijke voedselproducten

Hetzelfde geldt voor voedsel dat gekoeld moet blijven. „Als er melk te krijgen is dat niet gekoeld is, dan is dat zeker iets om te vermijden”, zegt voedingswetenschapper Bryan Quoc Le. „Je moet ervoor zorgen dat bederfelijke producten, zoals yoghurt, kaas en vleeswaren koud worden gehouden.” Sommige voorgesneden groenten en fruit, zoals tomaten, bladgroenten en meloen, moeten ook worden gekoeld.

Ook verse sappen moeten koud zijn. „Verse sappen lopen een groter risico op de groei van schadelijke bacteriën als ze op kamertemperatuur worden bewaard. Voor houdbare sappen geldt dit dan weer niet”, aldus Shumaker. En als je boter wilt gebruiken dat voorverpakt is, of koffiemelk uit een cupje, dan hoef je je daar ook geen zorgen over te maken.

Advies van voedselexperts

Let ook goed op groente en fruit die niet goed zijn gewassen. Le let bijvoorbeeld op tekenen van ‘slecht’ groente en fruit: „Als ze bijvoorbeeld zachte randen hebben of als er vuil op zit, kan dit erop wijzen dat ze oud zijn of niet grondig zijn gewassen.”

Hele vruchten die niet gesneden zijn, zoals bananen of sinaasappels, of op bestelling gekookte opties, zijn meestal ook veilig. Dat stelt professor culinaire wetenschappen, Jonathan Deutsch. En als je er echt zeker van wil zijn, vermijd dan al het voedsel uit een gedeelde kom waar geen opschep-bestek voor te vinden is.

Reacties