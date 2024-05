Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Red flags, ghosten, potentiëla: psycholoog legt het nut van dating-labels uit

Twee jonge vrouwen op een terras. De een trekt nerveus aan haar haar, terwijl ze naar haar scherm staart: „Ik voel me echt delulu. Het lijkt alsof ik de red flags niet wil zien, maar ik ben zo bang dat ik weer word geghost.” Haar vriendin kijkt bezorgd: „Ben je oké als hij een appaire heeft? Ik bedoel, je bent een swouple, dus online daten heeft ook green flags, toch? Ik hoop zo voor je dat hij een potentiëla is.” Wat is nou het nut van al deze dating-labels?

Nederlands is al decennialang verengelst, toch lijkt de nieuwe liefdestaal afkomstig van een andere planeet. Anno 2024 kun je naast een gewone relatie of verkering talloze liefdesvormen hebben, zoals de prela, situationship of kwaliteitsscharrel. Helpt het benoemen van breadcrumbing (aan het lijntje gehouden worden) nou echt om de liefde te vinden? Speculeren op terrassen kunnen we zeker, maar het is tijd voor Metro om wat rizz (charisma, de ander inpakken) erin te gooien en ervaren psycholoog Meinou Bos te spreken. Wat is er aan de hand met ons liefdesleven?

Labels in de liefde

„Het is een social media-verhaal”, vertelt psycholoog Bos ons. „Dit soort termen komen via influencers overvliegen vanuit Amerika. Wat ik merk is dat vooral jongeren in relaties het allemaal heel goed willen doen. Het perfecte plaatje geeft torenhoge verwachtingen voor liefdesrelaties. Toch is dat niet hoe relaties werken”, aldus de psycholoog.

Zelfbedachte termen worden steeds meer gebruikt in haar praktijk. „Mensen willen een veilig gehecht iemand die niet te veel trauma’s heeft en gebalanceerd is. Dan wil je iemand die geen mens is: Ken of Barbie.” Toch is er ook een voordeel aan alle termen. Ze kunnen ervoor zorgen dat je niet (lang) date met een psychopaat of full-blown narcist (zo werkt hun brein) én het laat mensen meer reflecteren.

„Mensen zijn bewuster van wat er speelt door dingen te benoemen. Het nadeel speelt op als het omslaat in dat je perfect moet zijn en geen kwetsbaarheden of wonden mag hebben. Dan heb je een groot probleem, want iedereen heeft wonden. Nobody’s perfect.”

Vallen en opstaan in de liefde

Elk mens loopt rond met een hechtingsgeschiedenis. Bos benoemt dat als je niet meer mag vallen en opstaan in de liefde, het ingewikkeld wordt. „Als je in het perfecte plaatje probeert te leven en een zelfbeeld probeert te creëren dat met filters op social media staat, ga je nooit voldoen. Als je de ander afrekent op het niet kunnen hechten of een andere childhood wound, dan ga je heel erg in je hoofd zitten. Dan leg je je idee tegen een plaatje aan en ga je alle gebreken zien. Juist het vallen en opstaan in een relatie zorgt dat je prettiger wordt.”

Bos vertelt wat uiteindelijk echt belangrijk is: het mild zijn naar jezelf en vergevingsgezind zijn naar jezelf en je potentiële partner zijn. „Je ziet rode vlaggen bij anderen, maar durf je ook je eigen rode vlaggen te zien? Anders wordt het zoals je het bedenkt. Wat zit er bij jou? En hoe ga je daarmee om?” Er komen vaak mensen in Meinou’s praktijk die willen dat alles helemaal perfect is voordat er kinderen komen of ze ziet paniek als een aan de haak geslagen potentiële partner hechtingsproblemen heeft.

Labels als zelfbescherming

„De labels kunnen ook zelfbescherming zijn. Het niet durven te leven – inclusief het vallen en opstaan – met mensen die allemaal niet perfect zijn. In iedereen zitten namelijk red flags, childhood wounds en geen perfecte hechtingsstijlen. Ja, er zijn full-blown narcisten, maar narcistische trekjes zitten heel veel in de maatschappij – juist door social media. Het is steeds normaler dat je dat tegenkomt.”

Dus als we de nadruk op het tekortschieten leggen van de ander, wordt het onprettig. We maken onszelf soms kapot met al dat ‘ik moet eerst succesvol, perfect, mooi’ navelstaarderij. „In een relatie kun je met imperfecties liefdevol worden en naar de ander en jezelf, door spiegels voor te houden. Met alles ben je allang goed genoeg. Door de termen lijkt het alsof je niet goed genoeg bent, dan pas van iemand kan houden of iemand van jou houdt, maar die druk is heel stressvol.”

