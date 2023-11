Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat als je je partner niet meer aantrekkelijk vindt? Psycholoog geeft advies

Wat als je de seksuele interesse in of aantrekkingskracht bij je partner verliest? Dan kan gebeuren, zeker in een langere relatie of huwelijk. Psycholoog Greg Matos legt daarover het een en ander uit.

Eerder kwam eenzelfde soort vraag aan bod in het dilemma van Metro. David vroeg advies aan de Metro-lezers over het feit dat hij zijn partner te dik vond. Het kan namelijk zo zijn dat het uiterlijk van jouw partner in een lange relatie of huwelijk verandert. Misschien leeft hij of zij ongezond, verandert het lichaam of zijn er andere redenen waarom jouw partner er anders uitziet. En jij je wellicht minder aangetrokken voelt tot iemand.

Lastig onderwerp in relaties, volgens psycholoog

Volgens psycholoog Greg Matos is het verlies van aantrekkingskracht of seksuele interesse een lastig thema in relaties. Hij legt uit tegenover het Amerikaanse Psychology Today dat er een aantal redenen zijn waarom dit een moeilijk (discussie)punt is.

Om te beginnen kun je nu eenmaal niet de fysieke activiteit of het dieet van je partner sturen. Daarnaast is het lastig om gevoelens over aantrekkelijkheid of uiterlijk aan te kaarten. Het kan namelijk voor een ander snel als kritiek of minachting voelen en hen het idee geven dat er iets mis met hen is. Of het kan het idee wekken dat jij het beter doet en wellicht aantrekkelijker of fitter bent.

Uiterlijk verandert met de jaren

Ook verandert ons lichaam en uiterlijk nu eenmaal met de tijd. „We zullen er absoluut anders uitzien na twintig jaar huwelijk. Rimpels, haarverlies, verandering van gewicht en grijs worden, horen nu eenmaal bij ouder worden.”

Matos benadrukt dat vooral partners en familieleden behoorlijk kritisch kunnen zijn over elkaars gewicht of postuur. Uit een onderzoek dat Matos aanhaalt, bleek namelijk dat 50 procent van de deelnemers kritiek kreeg op zijn of haar gewicht van een partner. Volgens de psycholoog zorgt juist het feit dat de kritiek afkomstig is van een dierbaar persoon, ervoor dat het invloed heeft op de eigenwaarde en tevredenheid over de relatie.

Aantrekkingskracht wordt beïnvloed

Hoewel Matos benadrukt dat psychologische en relationele invloeden ook een rol spelen bij de aantrekkingskracht, ziet hij bij huidige relaties toch dat het fysieke stuk een dominante rol kan hebben.

En dat wordt in deze tijd door sommige zaken alleen maar versterkt. De psycholoog noemt datingapps en sociale media. Door datingapps zijn volgens hem duizenden potentiële alternatieven beschikbaar. En dan is er nog de invloed van social media, die ons bloedmooie en interessante types laten zien.

Matos legt uit dat er natuurlijk vroeger ook aantrekkelijke mensen op televisie, in films en bladen te zien waren, maar dat influencers tegenwoordig een ‘FOMO’-principe creëren en ongeloofwaardige schoonheidsidealen promoten. Waardoor we onze partners op onredelijke manier gaan vergelijken.

Seksuele interesse of aantrekkingskracht niet verliezen

Matos geeft drie tips die volgens hem ervoor zorgen dat je minder kans hebt om de aantrekkingskracht in een relatie kwijt te raken.

1. Vonk vanaf het begin

Volgens de psycholoog moet je seksuele aantrekkingskracht vanaf het begin van de relatie voelen. Als de vonk er aan het begin niet is, wordt het lastig die te vinden na twintig jaar huwelijk. Daarom raadt hij aan om naar jouw seksuele behoeften, interesses en aantrekkingskracht te luisteren en te kijken of jouw partner en jij op dit gebied een match zijn. Wel legt hij uit dat hulp van een relatietherapeut of seksuoloog een gedoofd vuurtje weer kan oplaaien. Was jullie seksuele aantrekkingskracht er aan het begin wel? Dan kun je volgens Matos die vonk, met een beetje hulp, ook weer terugvinden.

2. Zelfde leefstijl

Kies een partner die qua leefstijl bij je past. Hebben jullie dezelfde instelling qua fitheid, voeding en gezondheid? „Reken er niet op dat jouw partner van middelbare leeftijd zijn dieet radicaal zal veranderen en consequent zal gaan sporten als hij of zij dat nog niet heeft gedaan aan het begin van uw relatie.” Ben je toch meer een bourgondiër? Dan is het best prettig als jouw partner daar hetzelfde instaat.

3. Benoem en date

Volgens Matos moet je als partners tegen elkaar uitspreken dat je je aangetrokken voelt. Hij pleit er dan ook voor om wekelijks op te noemen wat je mooi of aantrekkelijk aan je partner vindt. „Maak tijd voor dates met elkaar, voel je sexy, flirt en wees intiem. Koppels die dit regelmatig doen, hebben over het algemeen een positiever beeld van elkaar en leggen minder de focus op negatieve eigenschappen, die de aantrekkelijkheid kunnen verlagen.”

Geschikte partner

De psycholoog benadrukt dat de moderne tijd het sommige relaties ingewikkelder maakt. „Vergelijking en verleiding zijn een uitdaging voor langere relaties.” Hij legt uit dat in een tijd van social media en andere prikkels de aandacht nu eenmaal kan verschuiven naar jongere, meer fitte of aantrekkelijkere alternatieven.

Toch is het volgens Matos volkomen normaal dat de aantrekkingskracht met de jaren daalt. Maar je kunt het verlies van aantrekkingskracht beperken door vanaf het begin op zoek te gaan naar een geschikte match, concludeert hij. „En tot slot zullen we moeten accepteren dat de lichamen van onze partners met de jaren zullen veranderen, net als die van onszelf.”

