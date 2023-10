Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alles over gelukshormonen (en tips over hoe je ze kunt stimuleren)

Ons geluk hangt voor een groot gedeelte af van onze gelukshormonen. Dat zijn kleine chemische boodschappers in je hersenen, die een grote rol spelen bij hoe jij je voelt. Het mooie is dat met een beetje kennis over hoe deze hormonen werken, jij kunt leren hoe je ze kunt stimuleren, zodat je je dag stralender en blijer kunt maken.

Wil je weten hoe je de aanmaak van gelukshormonen kunt stimuleren? Lees dan vooral even verder.

Gelukshormonen stimuleren

Hormonen ofwel neurotransmitters regelen veel verschillende processen in je lichaam. Sommige hormonen zorgen ervoor dat je je verdrietig, angstig, of boos kunt voelen. Andere hormonen zorgen ervoor dat je je juist blij, gelukkig of euforisch voelt. Dit zijn onze gelukshormonen.

Nu zijn er vier belangrijke spelers in dit geluksspel: dopamine, oxytocine, endorfine en serotonine. Elk heeft zijn eigen cruciale rol in het creëren van dat fijne gevoel van geluk. En het goede nieuws is dat je de aanmaak hiervan zelf positief kunt beïnvloeden.

Dopamine: voor plezier en beloning

Dopamine is een neurotransmitter die een centrale rol speelt in het belonings- en motivatiesysteem van de hersenen. Het wordt vaak geassocieerd met het verlangen naar plezier en beloning.

Dopamine geeft ons het gevoel van voldoening en blijdschap wanneer we doelen bereiken of positieve ervaringen hebben. Het is een belangrijk onderdeel van wat ons motiveert om actie te ondernemen.

Hoe kun je de aanmaak van dopamine stimuleren?

door het luisteren naar muziek

door iets nieuws te proberen

door iets creatiefs te doen

Oxytocine: voor liefde

Oxytocine, ook wel bekend als het ‘knuffelhormoon’ of ‘liefdeshormoon’, is verantwoordelijk voor het bevorderen van sociale binding en emotionele verbondenheid.

Het komt vrij tijdens fysieke aanraking, knuffels, en intieme momenten. Oxytocine speelt een cruciale rol in het creëren van hechte relaties en het opbouwen van vertrouwen.

Hoe kun je de aanmaak van oxytocine stimuleren?

door het knuffelen met familie, vrienden en (huis)dieren

door tijd te spenderen met mensen waar je van houdt

door seks te hebben met een partner

Endorfine: tegen pijn en stress

Endorfine is een groep van opioïde peptiden die werken als natuurlijke pijnstillers en stressverlichters. Het wordt vaak geactiveerd in reactie op lichamelijke stress of inspanning.

Endorfines helpen niet alleen om pijn te verminderen, maar kunnen ook een gevoel van euforie en algemeen welzijn bevorderen.

Hoe kun je de aanmaak van endorfine stimuleren?

door een warm bad te nemen

door acupunctuur te proberen

door een comedy film of – show te bekijken

Serotonine: voor een goed humeur

Serotonine is een neurotransmitter die van invloed is op stemming, slaap en eetlust. Het speelt een essentiële rol in het handhaven van een gezonde emotionele toestand en het reguleren van angst en depressie.

Hoe kun je de aanmaak van serotonine stimuleren?

door te sporten

door yoga te doen

door te mediteren

Het werkt echt!

Een gelukshormoon aanmaken kan ervoor zorgen dat jij je beter gaat voelen. Het grote voordeel is dat je dit in veel gevallen zelf kunt doen.

We hebben allemaal weleens een rotgevoel. Doe je hier niets aan, dan blijft dit gevoel vaak lang hangen. Ga je echter actief aan de slag om dit te veranderen, dan merk je vaak dat jij je ook echt een stuk beter gaat voelen.

Dat is geen magie, dat is simpelweg het effect van het gelukshormoon dat wordt aangemaakt. Lekker even gaan bewegen of sporten is dus geen loos advies. En wanneer jij je hierna beter voelt, dan is er óók geen sprake van een placebo-effect. Het werkt echt.

Gezonde levensstijl helpt ook

Naast deze ‘hacks‘ is het belangrijk om te onthouden dat een gezonde levensstijl en voeding ook een grote rol spelen bij het in balans houden van je gelukshormonen.

Dus zorg dat je voldoende slaap krijgt en een uitgebalanceerd dieet hebt dat rijk is aan voedingsstoffen zoals tryptofaan, dat ook de aanmaak van serotonine stimuleert.

