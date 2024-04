Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

April doet wat ie wil… met kans op onweer, hagel en nachtvorst

Nadat maart z’n staart heeft geroerd, volgt het volgende maand-spreekwoord over het weer: april doet wat ie wil. We gaan dat merken dit weekend en ook de komende week.

Het is niet anders, maar binnen zitten is morgen en zondag en meest comfortabel als het om temperatuur gaat. Niet dat iemand zich door dit weerbericht laat tegenhouden natuurlijk: maar april doet absoluut even wat ie wil. Dat is nu ons land kou brengen en nog wel meer dan dat. Dat betekent ook minder goed nieuws voor Koningsdag. 27 april wordt vast een groot feest, schreef Metro eerder deze week, maar dat geldt niet voor het weer.

Tweede helft april is ‘gewoon koud’

We krijgen dit weekend te maken met een mix van zon, wolken en enkele buien, meldt weerdienst Weeronline. De meeste buien zijn weggelegd voor de zaterdag en de meeste zonuren zien we terug op de zondag. Beide dagen liggen de maxima rond een graad of 10 en daarmee is het koud voor de tijd van het jaar. Gebruikelijke waarden voor deze tijd in april zijn 13 tot 17 graden.

Vandaag trekken talrijke buien over het land, dat zul je misschien al gemerkt hebben. Het is hierbij een graad of 10, maar een stevige noordwestenwind zorgt ervoor dat het een stuk kouder aanvoelt. Daarmee is het guur lenteweer.

Over het land verspreid zijn morgen buien mogelijk. Lokaal kunnen de buien pittig uitpakken met kans op onweer en hagel. Helemaal verregend verloopt de dag zeker niet, want tussen de buien door zijn flink wat droge momenten waarbij de zon af en toe doorbreekt. Deze settings kunnen voor spectaculaire april-luchten zorgen inclusief mooie wolkenstructuren en regenbogen. In de avond neemt de buienactiviteit af.

Winterjas geen overbodige luxe

Er staat een matige tot aan de kust krachtige wind uit noordelijke richtingen die vrij koude lucht richting ons land aanvoert. Het wordt op de meeste plekken een graad of 10, maar voor het gevoel is het nog iets frisser. Een winterjas komt dan ook goed van pas.

In de nacht naar zondag komt lokaal nog een enkele bui voor, maar op de meeste plaatsen is het droog met een mix van wolken en opklaringen. Het koelt uiteindelijk af naar 5 of 6 graden vlak aan zee en naar 1 tot 4 graden in het binnenland. In het oosten van het land is zelfs wat grondvorst mogelijk.

Ook zondag moeten we rekening houden met enkele buien. De buien zijn wel minder talrijk als op de zaterdag en vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert weinig en dus blijft het vrij koud voor de tijd van het jaar. Normale waarden voor deze tijd van het jaar zijn 13 tot 17 graden. De wind is meest matig en komt uit het noordoosten.

Het is april, maar warme lenteweer ver te zoeken

Ook na het weekend blijft de wind uit het noorden waaien wat betekent dat we voorlopig nog wel even te maken hebben met lage temperaturen. In de nieuwe week blijft het kwik veelal rond die 10 graden uitkomen, maar de nachten verlopen zelfs nog wat kouder.

Op meerdere plekken in het land is nachtvorst mogelijk en dat is slechts nieuws voor fruittelers en zomerplantjes. Door het zachte weer van de afgelopen tijd staan fruitbomen volop in bloei. Als het gaat vriezen kan dit schadelijk zijn voor de bomen. Veel neerslag staat er in de nieuwe week niet op het programma. Met een dikke jas aan is het tijdens een zonnig moment prima weer om erop uit te trekken.

