Bestaat liefde op het eerste gezicht? Dit zegt een relatietherapeut

Na een eerste oogopslag smoorverliefd op iemand zijn, is dat mogelijk? Liefde op het eerste gezicht komt genoeg voor in romcoms en boeken, maar in het echte leven lijkt het te mooi om waar te zijn. En dat is het meestal ook, als je het relatietherapeut Sarah Hertens vraagt.

Relatietherapeut over liefde op het eerste gezicht

Het is wetenschappelijk bewezen dat je binnen een paar seconden een diepe connectie of aantrekkingskracht met iemand kunt voelen. Maar of dat dan liefde op het eerste gezicht is? Hertens zou het liever lust of verliefdheid op het eerste gezicht noemen: „Als we verliefd worden, maken onze hersenen bepaalde hormonen aan. Oxytocine en adrenaline komen vrij, waardoor we ons blij en gelukkig bij die andere persoon voelen. Dat kan al bij een eerste ontmoeting gebeuren.”

Voor die lust hoef je iemand dus niet goed te kennen, maar volgens Hertens is er dan nog geen sprake van liefde. „Dat gaat wat mij betreft over meer dan alleen die eerste aantrekkingskracht”, aldus de therapeut. Je kunt iemands uitstraling en uiterlijk wel aantrekkelijk vinden; dat betekent nog niet dat er een basis voor een goede relatie is gelegd.

De vijf pijlers van echte liefde

Om verliefdheid op het eerste gezicht uit te laten groeien naar liefde, is er dus meer nodig dan aantrekkingskracht. Al benadrukt Hertens wel dat ook die lust een belangrijke pijler is. Daarnaast gaat het vooral om aspecten van een relatie die je nog niet kunt kennen bij een eerste ontmoeting:

Heb je een echte connectie met de ander? Wil je niet alleen het topje van de ijsberg kennen, maar ook alles wat daaronder zit?

Hebben jullie dezelfde humor? Kunnen jullie samen onnozel doen en heerst er ook een bepaalde luchtigheid in jullie relatie?

Is er sprake van wederzijds respect? Nemen jullie elkaars interesse in acht, ook als die niet wederzijds zijn?

Voelen jullie je veilig bij elkaar? Zijn jullie loyaal en durven jullie moeilijke zaken te bespreken?

Is er sprake van alle vijf de pijlers, inclusief aantrekkingskracht, dan heb je volgens de therapeut een goede basis voor een langdurige relatie te pakken. Maar om daarachter te komen, wil je elkaar eerst beter leren kennen. En dat doe je (onder andere) met deze verdiepende vragen voor een eerste date!

