#353 ‘Straks bloeit de liefde met haar ex weer op?’

Maud en Gio zijn onderweg naar Ibiza voor een paar dagen vakantie, samen met Charlie en Tommy. Vooraf heeft Maud de nodige stress gehad, maar in het vliegtuig valt er een last van haar schouders. Totdat ze ontdekt dat ze haar pilstrip vergeten is…

Zo, Ibiza en Koningsdag in één week, ik heb denk ik een maand nodig om bij te komen! Maar ik zal bij het begin beginnen. Tijdens de vlucht kwam ik erachter dat ik mijn anticonceptiepil vergeten was op te halen bij de apotheek. Terwijl Gio en ik ons juist zo hadden verheugd om ongestoord wat sexy-time in te halen. Ik vroeg mijn huisarts nog om een recept te sturen naar een Spaanse apotheek, maar dat ging volgens haar niet lukken.

Wonder boven wonder bleek Charlie dezelfde pil te slikken en had ze een extra pilstrip bij zich, dus dat probleem werd gelukkig snel opgelost. Ibiza was een groot feest! Van tevoren was ik vooral druk bezig met het vinden van een oppas en tel daar de stress voor een nieuw paspoort bij op. Maar eenmaal in de taxi naar ons appartement viel er gelukkig een last van mijn schouders.

Charlie en Tommy hadden het appartement geregeld en het was nog mooier dan op de foto’s. Ze noemden het een appartement, maar dit was eigenlijk gewoon een dikke villa, met drie slaapkamers, twee badkamers, een dakterras en een privé-zwembad! We zaten in Talamanca en vanaf daar had je uitzicht op Ibiza-stad.

Drie keer bellen

Gio’s moeder heeft elke dag ongeveer drie keer gebeld, maar het lijkt erop dat het oppassen verder allemaal goed is gegaan. Al zorgde haar telefoongesprek op de eerste dag wel voor een ongemakkelijk moment. Gio zet de telefoon altijd op luidspreker en dat had mijn schoonmoeder niet door. „Is het dan niet raar dat Maud met haar ex in een huis zit? Je deelt toch een badkamer enzo. Straks bloeit de liefde weer op? Ik vind het eigenlijk best apart”, zei ze stellig. „Mam, we zitten in een gigantisch huis met een eigen badkamer. En trouwens, de liefde tussen Tommy en Maud is echt voorbij hè!”, antwoordde Gio.

De eerste avond hebben we lekker thuis gegeten met Tommy en Charlie. Zij gingen al vroeg naar bed omdat ze het de avond daarvoor flink laat hebben gemaakt. Gio en ik hadden het rijk voor ons alleen en hebben gelijk het zwembad getest. Naakt, wel te verstaan. „Maud, ik wil het toch even checken, er is echt niks meer tussen jou en Tommy toch?”, zei Gio verlegen. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dit een issue zou zijn, maar ik snap zijn vraag heel goed. „Lieve schat, ja! Ik wil niks meer van hem”, zei ik. Daarna begon ik Gio langzaam te zoenen in zijn nek. En voor ik het wist hadden we seks buiten in een zwembad, met de sterrenhemel boven ons.

De volgende dag zijn we lekker gaan toeren over het eiland en hebben we uitgebreid geluncht op het strand. Daarna was het feest, en wat voor een feest. Dit was een avond om nooit te vergeten! Tommy moest draaien op een boot en ik kan me niet herinneren dat ik zo hard heb gefeest. Van tevoren hebben we met een hele groep gegeten en vervolgens hebben we van 22.00 uur tot 10.00 uur ‘s ochtends gedanst en lol gehad.

Cocktail en een klein wit envelopje

We kwamen aan op een gigantische boot waar plaats was voor ongeveer veertig man. Er waren een aantal bekende Spaanse influencers en twee voetballers van FC Barcelona. Ik heb geen idee wie, maar Gio had ze gelijk gespot. Verder waren er alleen maar leuke mensen. Iedereen was vrolijk en in voor een praatje. Dat had vast iets te maken met de welkomstcocktail. Bij binnenkomst kreeg iedereen een cocktail en een klein wit envelopje. „Je begrijpt wat hier in zit hè?”, zei Gio terwijl hij mij een knipoog gaf. Het verbaasde me met hoeveel gemak iedereen maar drugs gebruikte. Toch heb ik mijn zakje vriendelijk aan Gio teruggegeven en het de rest van de avond bij alcohol gehouden. De muziek was fantastisch, waardoor Charlie en ik de hele avond hebben gedanst.

Tussendoor wist Gio me nog een van de hutten in te slepen voor een sexy onderonsje. En voor ik het wist stonden we te dansen bij zonsopgang. Rond een uurtje of elf waren we terug in de haven en daarna hebben we onze roes uitgeslapen op het strand.

Eenmaal terug op Schiphol stonden Liam en mijn broer ons op te wachten! En de rest van de dagen thuis, heb ik vooral heel veel met Liam geknuffeld. Gio is Koningsnacht op pad geweest en Koningsdag mocht ik de hort op, maar daarover later meer…

Maud (25) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio, ze hebben samen een zoontje: Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

