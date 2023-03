Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe kun je snurken voorkomen? Tips van een slaapspecialist

We kennen het fenomeen allemaal: snurken. De een snurkt nooit, de ander al vanaf het moment dat hij (of zij) in slaap valt. Hoe kun je dat irritante geluid ‘s nachts voorkomen? Een slaapspecialist geeft tips.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat zo’n 4 miljoen Nederlanders bijna elke nacht snurken. Het gesnurk zorgt in vele slaapkamers voor irritaties. Bij een ander, maar vaak ook bij de snurker zelf. Zijn er manieren om snurken te voorkomen, of in elk geval minder aanwezig te snurken? Dit zijn overigens dingen die je kunt eten om je slaap te verbeteren.

Waarom snurken we?

Waarom snurken sommige mensen eigenlijk? Dat heeft te maken met je tong- en keelspieren. Als je snurkt, ontspannen deze spieren. Hierdoor wordt de keelholte nauwer. Er moet echter nog wel een hoop lucht door je keel richting je longen om goed te blijven ademen. Door deze luchtstroom trillen je huig en de zachte delen van je mond. Dat veroorzaakt dus het welbekende snurkgeluid.

💥 Wist je dat? Wist je dat gesnurk een van de hardste geluiden is die een mens kan maken? Het geluid kan tot wel 90 decibel produceren. Ter vergelijking: dat is ongeveer net zo hard als een kettingzaag.

Tips van een specialist om te stoppen

Amerikaans slaapspecialist Narwan Amini deelt met onze collega’s van De Telegraaf een aantal tips om minder te snurken. De tips geven geen 100 procent garantie op een snurkloos leven, en misschien snurk jij om een andere reden dan hieronder genoemd. Maar het is het proberen waard.

Heb jij na het toepassen van onderstaande tips nog steeds last van het gesnurk of heeft jouw partner er last van, dan kan het geen kwaad om een afspraak met je huisarts in te plannen. Misschien is er een andere oplossing.

Ga op een vast tijdstip naar bed. Een vast slaapritme is belangrijk, ook volgens slaapspecialist Amini: „Mensen snurken vaak luider en vaker als ze slaapgebrek hebben. Het kan verstandig zijn om een consistent bedtijdschema te volgen en schermen voor het slapengaan te vermijden.”

Drink overdag meer water. Door genoeg water te drinken, zorg je ervoor dat jouw lichaam niet uitgedroogd raakt. Een droge keel zorgt voor meer slijmvorming, waardoor je harder snurkt. Zorg er dus voor dat je overdag genoeg drinkt. Haal die glazen water liever niet 's avonds in, want dan is de kans groot dat je er 's nachts uit moet om dat vocht weer te lozen.

Eet geen zware maaltijden voor het slapen. Een zware maaltijd kan zorgen voor een volle maag, waardoor je middenrif mogelijk niet genoeg ruimte heeft om uit te zetten. Ook dit kan gesnurk veroorzaken.

Matig met zuivelproducten in de avond. Ook maaltijden met zuivelproducten kunnen zogen voor slijmvorming in de keel. Beter kies je voor eiwitrijke producten zoals zalm, tonijn en kalkoen voor het slapen gaan.

De makkelijkste manier om te stoppen met snurken? Dat is volgens Amini veranderen van slaappositie. Vaak snurken we als we op onze rug liggen. Hierbij duwt de zwaartekracht de tong tegen de mond, waardoor er een blokkade in de luchtwegen ontstaat. Hierdoor begint het gesnurk. Draai je op je zij, dan verdwijnt deze blokkade en zo maak je de kans op gesnurk minder groot.