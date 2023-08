Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snurken onder je 50ste? Dat is een medische ‘red flag’, zeggen artsen

Snurken is niet alleen vervelend voor degene die naast je slaapt. Als je veel snurkt en onder de 50 bent, kan het weleens gevaarlijker zijn dan het lijkt, zeggen onderzoekers.

Een snurkende partner kan buitengewoon irritant zijn. Misschien nog wel meer omdat de ronker in kwestie zelf als een roosje blijkt te slapen, en jouw nachtrust naar de knoppen gaat.

Maar het is niet alleen oncomfortabel en een grote irritatiefactor in relaties. Ben je namelijk jongvolwassen en snurk je? Dan moet je dat nachtelijke gebrom misschien serieuzer nemen dan je aanvankelijk dacht.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, dat afgelopen weekend werd gepresenteerd op het European Society of Cardiology Congress in Amsterdam.

Met snurken meer kans op beroerte

De studie komt met merkwaardige conclusies. Jongvolwassenen die last hebben van slaapapneu – waar snurken en slaaponderbrekingen symptomen van zijn – hebben 60 procent meer kans op een beroerte op middelbare leeftijd, dan mensen die veel minder of niet snurken, schrijft Independent.

Ook hebben ze vijf keer vaker kans op hartritmestoornissen.

De studie is gedaan op basis van data verspreid over tien jaar, onder 766.000 Amerikaanse volwassenen, tussen de twintig en vijftig jaar. 7500 van hen hadden slaapapneu, terwijl ze zich er vaak niet van bewust waren.

Slaapapneu te veel genegeerd

De gevolgen kunnen dus groot zijn. Hoofdonderzoeker en Stanford-professor Sanjiv Narayan zegt tegen Independent dat slaapapneu vaak nog te licht wordt opgevat. „Slaapapneu komt heel veel voor, maar we negeren het vaak omdat we denken dat het iets onbeduidends is of gewoon iets vervelends.”

Volgens de onderzoekers zouden huisartsen hun patiënten dan ook vaker moeten vragen of ze snurken en het moeten zien als een ‘red flag’ voor de gezondheid van het hart.

De oorzaak van de gevaren van snurken voor het hart? Daar zijn meerdere theorieën voor, zegt Narayan tegen Independent. Zo wordt bij slaapapneu de druk in de longen opgevoerd, omdat je niet goed kunt ademen. „Totdat je happend naar adem wakker wordt. Dat oefent druk uit op het hart, dat de hartkamers wat uitrekt. Dat kan leiden tot hartritmestoornissen.”

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het zuurstofgehalte in het bloed zakt voor een paar tienden van seconden, zegt Narayan. Dat zorgt voor druk op het hart.

Vorige Volgende

Reacties