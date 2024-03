Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Grijze scheiding’ heeft effect op familieband: ‘Band vaders en kinderen verzwakt’

Het aantal grijze scheidingen, oftewel relatiebreuken na je 50ste, neemt toe. En nieuw onderzoek toont aan dat dit ook effect heeft op de onderlinge familiebanden. Voornamelijk de band tussen kinderen en vaders lijkt na een grijze scheiding te verslechteren.

Grijze scheidingen nemen toe, daar schreef Metro al eerder over. Het gaat daarbij om relatiebreuken na het vijftigste levensjaar. Uit eerder onderzoek bleek dat vooral vrouwen deze scheidingen als zwaar en mentaal intensief ervoeren. Maar nu blijkt dat vooral mannen inleveren op de band met kun kinderen.

Grijze scheidingen nemen toe

Onderzoek toont namelijk aan dat grijze scheidingen de familiebanden veranderen. Vooral de emotionele band tussen vader en volwassen kinderen neemt na een grijze scheiding af. In tegenstelling tot de moeder, waarbij de band juist sterker lijkt te worden.

Het aantal grijze scheidingen is aanzienlijk toegenomen. In Amerika zijn de scheidingen na je 50ste tussen 1990 en 2010 zelfs verdubbeld. In Europa zien wetenschappers dezelfde soort maatschappelijke ontwikkeling.

Hechtere band met moeders, slechtere band met vaders

De onderzoekers analyseerden gegevens van Duitse gezinnen. Gegevens over onder meer kinderen, gezinsomvang en burgerlijke staat. Daarvoor keken de wetenschappers naar drie belangrijke aspecten in gezinnen en de band tussen ouders en kind. De onderzoekers keken naar associatief gedrag, oftewel: hoe vaak zagen ouders en kinderen elkaar? Ook keken ze naar affectief gedrag, over de emotionele band en functioneel gedrag, over het bieden van steun.

Allereerst bleek dat de grijze scheiding over het algemeen leidt tot een afname van associatief gedrag, oftewel de frequentie van contact, tussen kinderen en hun vaders. De frequentie bij moeders nam juist toe. De onderzoekers concluderen dat banden met vaders na een grijze scheiding regelmatig verzwakken en met moeders sterker worden.

‘Risico op sociaal isolement vaders’

Wat betreft affectief gedrag (de emotionele band) was er bij vaders een lichte afname te zien. Bij moeders bleef de band stabiel of werd hechter. Over de functionele steun waren de bevindingen gemengd. Wederom nam de steun bij vaders af, maar bij moeders waren de resultaten minder consistent.

Onderzoeker Zafer Büyükkeçeci waarschuwt dan ook tegenover Psypost dat vaders na een grijze scheiding meer risico lopen op een sociaal isolement.

Dochters betrokkener bij leven moeder

Ook bekeken de onderzoekers of het geslacht van het kind nog van invloed was. Ze ontdekten dat de gevolgen van echtscheiding over het algemeen duidelijker waren in vader-dochterrelaties. Daarin was een grotere afname in contact en emotionele band te zien dan bij vader-zoonrelaties.

En zoals wellicht verwacht werden moeder-dochterrelaties vaker op verschillende vlakken sterker. Wat volgens de onderzoekers wijst op een mogelijk compensatiemechanisme waarbij dochters na de scheiding meer betrokken raken bij het leven van hun moeder.

