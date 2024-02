Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Hoe vaker je een erectie hebt, hoe makkelijker ze opkomen, net zoals hardlopen’

Komt het woord fibroblasten je bekend voor? De kans is groot van niet. Fibroblasten zijn cellen in het bindweefsel en volgens nieuw Zweeds onderzoek kunnen die bindweefselcellen een erectie bevorderen.

Oftewel: hoe meer erecties je hebt, hoe makkelijker ze tot stand komen.

Erectie

Zweedse onderzoekers aan het Karolinska Instituut onderzochten het verband tussen bindweefselcellen en erecties. Voor het eerst bestudeerde een team tot in detail de fibroblasten die, tot voor kort, een onbekende functie vervulden tijdens een erectie.

„Als je het lichaam vergelijkt met een gebouw, maken zij het cement aan. Alleen blijkt uit dit nieuw onderzoek dat de fibroblasten in de zwellichamen van de penis ook een signaalfunctie hebben”, legt uroloog Piet Hoebeke uit aan HLN. „Ze functioneren als een verkeersleider van de bloedvaten en zetten die open en toe. De fibroblasten nemen ook het hormoon noradrenaline op. Dat helpt de bloedvaten ontspannen, waardoor de zwellichamen in de penis groter worden en je een erectie krijgt.”

Muizen

De Zweedse studie werd uitgevoerd bij muizen, niet bij mensen. In de toekomst zullen er daarom ook nog testen op mensen gedaan moeten worden. Al zegt hoofdonderzoeker Christian Göritz dat erecties bij zoogdieren als muizen op een gelijkaardige manier tot stand komen als bij mensen.

De resultaten bij de muizen waren namelijk overtuigend: door neuronen in het brein van de mannetjes te stimuleren, wekten de onderzoekers erecties op. Deze stimulatie leidde vervolgens tot een stijging van het aantal fibroblasten in de muizenlichaampjes. Maar daar bleef het niet bij. De onderzoekers zagen dat hoe meer erecties de muizen hadden, hoe groter het aantal fibroblasten in hun lichaam werd en hoe beter en effectiever het erectieproces verliep.

„Wat de onderzoekers ook zagen: hoe ouder de muizen waren, hoe minder fibroblasten ze in hun lichaam hadden. De conclusie, al is die wel voorbarig, is dat meer erecties hebben goed is voor de kwaliteit van de erecties, en dat ouder worden slecht is voor de kwaliteit van erecties”, aldus de uroloog. „Dat leeftijd een rol speelt, wisten we al. Ouder worden beïnvloedt nu eenmaal de kwaliteit van je cellen en bloedvaten. Die verkalken, slibben dicht. Maar daar komt nu dus ook het effect op die fibroblasten bij: dat is nieuw.”

Hardlopen

De onderzoekers concluderen dus dat het belangrijk is voor mannen om seksueel actief te blijven, om zo hun erecties in stand te houden. Ze vergelijken dit met hardlopen: „Loop je regelmatig, dan wordt je ademhaling na verloop van tijd ook makkelijker terwijl je loopt.”

Reacties