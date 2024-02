Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Saskia Noort doet in De Kist boekje open over verkrachting: ‘Onschuldige meisje was in één klap weg’

Presentator Kefah Allush gaat in een nieuwe aflevering van De Kist het gesprek aan met schrijfster Saskia Noort. In de aflevering doet Noort een boekje open over haar turbulente jeugd. Op haar veertiende werd ze namelijk door een bekende van haar verkracht.

„Het onschuldige kind in mij verdween toen. Ik had het gevoel dat ik het zelf over me af had geroepen.”

Saskia Noort in De Kist

Het verschil tussen jongens en meisjes zag Noort niet echt als kind, zo vertelt ze aan De Kist-presentator Allush. Maar toen ze eenmaal in de puberteit kwam, zagen anderen het verschil wél en had Noort vaak het idee dat ze als een prooi werd gezien. „Ik ben toen verkracht door iemand uit mijn omgeving”, vertelt de schrijfster eerlijk. Ze was toen veertien. „Dat is wel een letterlijke ontdekking dat je als vrouw een prooi bent. Dat is niet iets waar ik me toen al heel erg van bewust was, dat dat soort dingen ook gebeurden.”

Allush, die geraakt is door de woorden van Noort, vraagt aan de schrijfster of het meemaken van zo’n gebeurtenis gelijk gelijkstaat aan een soort sterven. „Nou, dat heel onschuldige meisje dat ik was, is dan wel in één klap weg. In principe ben je gewoon een onschuldig kind dat de volgende dag wakker wordt, in elk geval voor je eigen gevoel, als schuldig kind. Ik moest heel erg aan de gang met mijn eigen schuldgevoel daarover. Ik had echt het gevoel dat ik dat zelf over me af had geroepen.”

Schuldgevoel

Omdat Noort zich schuldig voelde, besloot ze het voor zich te houden. En er met niemand over te praten. „Ik dacht meteen van: als ik het niet bespreek, dan is het niet gebeurd. Dat was een beetje mijn manier om ermee om te gaan”, legt ze uit aan de De Kist-presentator. De gebeurtenis stopte ze dus zo diep mogelijk weg.

Vooral ook omdat er een ander meisje in haar dorp was die zoiets had meegemaakt. Zij had wel aangifte gedaan, maar over haar werd heel veel geroddeld. „En als je nu kijkt naar dit soort zaken is het ook iemand ‘die erom gevraagd had’. Zoveel vrouwen hebben dit meegemaakt en het is nog steeds een omstreden onderwerp waar veel mensen een oordeel over hebben. Zolang dat nog zo is, blijf ik er heel veel over praten.”

