Schrikkeldag goed voor je portemonnee, dit is waarom

Het is dit jaar weer zover: februari heeft een extra dag. Dat is niet alleen fijn voor de februari-liefhebbers, maar ook voor de gehele economie. Door een schrikkeldag werken we namelijk een dag meer, waardoor er meer goederen en diensten worden geproduceerd.

Tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook een dag meer uitgeven aan eten, drinken, elektriciteit, water, openbaar vervoer, autoritjes of bijvoorbeeld de verwarming. Maar dat weegt niet op tegen een dag van extra inkomsten.

Schrikkeldag

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS mag je ervan uit gaan dat je per saldo „meer overhoudt dan je kwijt bent aan extra kosten”. Dat vertelt Van Mulligen aan NU.nl.

In die ene extra dag worden je uitgaven namelijk niet direct hoger. Je abonnementen op de sportschool of streamingdiensten of je huur veranderen namelijk niet in februari. Daarentegen verandert je loon of het aantal uren dat je werk hebt wél. „Werkgevers baseren het maandloon op basis van hoeveel werkdagen er zijn in een jaar”, legt Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN uit aan het nieuwsplatform.

2023 kende namelijk 260 werkdagen. Dit jaar kent er twee meer: 262 dagen. Dat komt niet alleen door de schrikkeldag van februari, maar ook omdat de feestdagen voor werknemers dit jaar net iets ongunstiger vallen. Het aantal dagen wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal uren in een werkdag. „Dat wordt dan vermenigvuldigd met het uurloon en gedeeld door twaalf, dan heb je het maandloon. Dat alle twaalf maanden hetzelfde is.”

‘Dat raak je niet meer kwijt’

Het is dus niet zo dat je die ene schrikkeldag extra in februari direct op je loonstrook terugziet. De betaling ervan wordt over het hele jaar „uitgesmeerd”. Voor een ZZP’er gelden overigens dezelfde regels: ook zij kunnen een extra dag facturen. „Wat de werkgever met plezier zal betalen, want er wordt een extra dag gewerkt.”

Het slechte nieuws is dat deze ‘winst’ niet elk jaar geldt. Maar, geen zorgen, benadrukt Van Mulligen. „De totale omvang van de economie is wel groter geworden. En dat raak je niet meer kwijt.”

