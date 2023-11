Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maand niet ejaculeren? Uroloog deelt visie op No Nut November

No Nut November is op social media een bekende term. Maar voor wie niet weet wat dit inhoudt: dit staat voor een maand lang geen seks en masturbatie onder mannen. Maar waar is dat goed voor? Een uroloog deelt zijn visie.

No Nut November is geen nieuw fenomeen. Al een aantal jaren dagen jongens elkaar uit om de maand november niet klaar te komen. Geen seks of masturbatie in november dus. Volgens de spelregels mag je wel porno kijken of een erectie krijgen, maar er mag geen ejaculatie plaatsvinden.

Niet ejaculeren tijdens No Nut November

Volgens sommigen heeft het niet te vaak klaarkomen zo z’n gezondheidsvoordelen. Het zou voor een sterkere wilskracht zorgen. Onder meer omdat je minder beïnvloedbaar door porno bent. Daarnaast zou je beter kunnen redeneren en minder last hebben van acne. Mocht je een kinderwens hebben, zou een maand lang opgespaard sperma zorgen voor een betere zaadkwaliteit.

Maar zoals we weten van het internet en social media, staat er ook een hoop onzin tussen. Uroloog Piet Hoebeke deelt zijn visie met het Belgische HLN. Volgens hem is een maand niet klaarkomen, niet gevaarlijk. Maar hij raadt zelf aan om het wel te doen. „Een zaadlozing is immers een volkomen normaal biologisch fenomeen. Ten eerste is het goed voor je eigen seksualiteit. Je leert jezelf er beter door kennen, en ontdekt wat je zelf fijn vindt. Ook kan het je een mentale boost geven, en soms helpt het zelfs om beter in te slapen.”

Uroloog Piet Hoebeke deelt visie

Daarnaast haalt de uroloog aan dat een regelmatige zaadlozing bij jonge mensen de kans op prostaatkanker vermindert. „30 procent van het mannelijk sperma wordt namelijk gemaakt door de prostaat. Het zorgt ervoor dat de zaadcellen beschermd zijn tegen de zure omgeving van de vagina, en kleverig genoeg is om te blijven plakken. Een goede werking van je prostaat is dus essentieel.”

En helpt een maand onthouding volgens de uroloog bij sneller zwanger worden? „Je sperma zal misschien wat meer en dikker zijn in omvang. Maar je kunt iedere dag iemand zwanger maken. Je kunt gerust vijf keer per dag ejaculeren, en nog over voldoende zaadcellen beschikken.”

Luisteren naar je lichaam mannen, concludeert de uroloog. „Het moet natuurlijk niet obsessief worden. Is dat wel het geval? Zoek dan hulp bij een specialist.”

