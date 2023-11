Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet tevreden in huidige relatie en behoefte aan nieuwe liefde? Wellicht heb je iets aan uitleg van deze psycholoog

Eerlijk is eerlijk, we zijn allemaal wel op bepaalde momenten niet tevreden over onze relatie. En dat is volgens onderzoek niet zo gek. Maar voelen we ons beter als we voor een nieuwe liefde kiezen? Psycholoog Janina Bühler legt daarover het een en ander uit.

Relaties staan niet stil, ze ontwikkelen. Daar schreven we eerder ook al over. En ook psycholoog Janina Bühler haalt in het Amerikaanse Psychology Today dat nogmaals aan.

Onderzoek naar relatiegeluk

Ze benoemt een onderzoek waaruit blijkt dat de ‘relatietevredenheid’ op z’n laagst is rond de leeftijd van 40 jaar. Of na zo’n 10 jaar samen zijn. In deze levensfases zijn mensen het minst tevreden over hun relatiegeluk.

Degene die het minst tevreden zijn, zijn zij waarvan de relatie op de klippen loopt. De koppels die hun relatie in stand houden, zijn meer tevreden. Wat opvallend is, is dat zij die aan het einde van hun relatie ‘ontevreden’ zijn, dat ook aan het begin waren. Volgens Bühler toont dat aan dat er waarschuwingssignalen zijn voor de relaties die zullen stranden. „Waarschijnlijk vanwege persoonlijkheidskenmerken en interactiepatronen van beide partners.”

Psycholoog over pieken en dalen

Sommige koppels hebben een grotere kans op ‘groeien’, anderen hebben een grotere kans op ‘breken’. Met de tijd lijken deze verschillen groter te worden. „Maar belangrijker nog: niets is vooraf bepaald. Wat betekent dat zelfs risicovolle relaties kunnen groeien als beide partners leren met elkaar te groeien”, aldus Bühler.

Volgens de psycholoog kan de relatietevredenheid namelijk stijgen en dalen. Het onderzoek toont aan dat we niet altijd optimaal tevreden hoeven te zijn om een ​​relatie te hebben. Als het er bij jou thuis dus niet zo rooskleurig aan toe gaat, dan hoef je dus niet gelijk in paniek te schieten.

Maakt een nieuwe liefde gelukkiger?

Toch komt het regelmatig voor als dat men uit elkaar gaat en er vrij snel een nieuwe partner in het spel komt. Volgens Bühler stijgt, zoals ook het onderzoek aantoont, dan het relatiegeluk. „Mensen die aan een nieuwe liefde beginnen na een breuk, zijn meer tevreden in hun nieuwe relatie.” Maar zoals de psycholoog al uitsprak, blijven de pieken en dalen bestaan. „De relatietevredenheid neigt echter nog steeds af te nemen, ongeacht of het een eerdere of een nieuwe relatie betreft.”

We verwachten volgens haar in een nieuwe relatie meer tevredenheid. En hoewel dit vaak aan het begin ook aan de orde is, gaat iedere relatie gepaard met een afname in tevredenheid. „Dit suggereert op zijn beurt dat het misschien beter is om je te concentreren op relatiewerk, in plaats van van de ene relatie naar de andere te springen.”

Al zijn er volgens de psycholoog natuurlijk nog steeds relaties, waarin de tevredenheid zo laag is, dat je soms beter kunt breken.

