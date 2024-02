Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel duurder is bier geworden (plus tips om tijdens carnaval te besparen)

Een biertje, daar houden we in Nederland wel van. Maar met de huidige inflatie gaat óók de prijs van het gele goud omhoog. En niet zo’n beetje ook: de prijs van bier tijdens carnaval is in de afgelopen vijf jaar met 35 procent gestegen. Maar geen zorgen: er zijn manieren om tijdens ‘t feest te besparen.

Onlangs was er al paniek in de bierwereld vanwege de verhoogde bierbelasting: een biertje op het terras zou zomaar eens 30 procent duurder kunnen worden. Spaarplatform Raisin.nl heeft nu berekend hoeveel duurder je nu uit bent tijdens carnaval dan vijf jaar geleden.

Zoveel meer betaal je voor bier

Elk stadje een ander schatje, of in dit geval prijsje, want niet elke stad is gelijk gemaakt als het om de bierprijs gaat. Zo betalen carnavalsvierders in Breda maar liefst 35 procent meer voor bier dan vijf jaar geleden, dat is bijna een euro extra. De prijs ging van 2,60 euro naar 3,50 euro. Vorig jaar was een pilsje in Kielegat 3,30 euro.

In Limburg is het verschil met vorig jaar zelfs 45 eurocent. In Venlo tik je 3,65 euro af voor een biertje, dat was 2,40 in 2019. In Eindhoven moeten feestgangers deze carnaval zelfs 3,75 euro neerleggen voor een glas bier.

Bierprijzen

En niet alleen grote steden zijn de dupe, carnavalsvierders in kleine dorpen mogen ook flink de portemonnee trekken. Luus Sijbers, uitbater bij Café ‘t Hooghuys in het Brabantse Eerde, betreurt deze ontwikkeling maar geeft aan dat het niet anders kan. „Ook wij moeten meebewegen met de algehele prijsstijgingen, waardoor de prijs per consumptie dit jaar op 3 euro ligt. Ik vind het vervelend tegenover onze vaste klanten om ieder jaar weer in prijs omhoog te moeten gaan. Een prijsstijging van 10 eurocent zorgde soms al voor teleurstelling onder de klanten van ons dorpscafé, laat staan een stijging van 20 eurocent.”

Sinds het begin van dit jaar zijn de bierprijzen sowieso gestegen. Je betaalt voor Brand, Amstel en Heineken op fust gemiddeld 3,2 procent meer. Ondernemers betalen 1,6 procent meer voor tankbier. En dan komen de kosten voor energie, water, dj’s en dergelijke daar nog bovenop. Al met al kan carnaval je dit jaar dus flink wat meer kosten dan voorgaande jaren. Maar als het goed is kreeg je op je eerste loonstrookje onlangs ook wat meer salaris.

Dit kost carnaval je

Maar goed, carnaval bestaat niet alleen uit bier. Spaarplatform Raisin heeft uitgerekend wat drie of vijf dagen lang carnaval vieren je kost in 2024. In de berekening is Breda als voorbeeld genomen, daar kost een consumptie 3,50 euro.

Ook gaan ze er in de berekening vanuit dat je thuis stevig ontbijt, je je carnavalskostuum van vorig jaar hergebruikt en dat je gemiddeld tien biertjes per dag drinkt. Kortom: misschien een ietwat ‘gierige’ carnaval, maar genoeg om een basisbudget mee vast te stellen, toch? Met onderstaande tabel kun je uitrekenen of je het bij een dag moet laten, of dat je ‘m vijf dagen lang uit je broek kunt laten hangen.

Wat Per dag Drie dagen Vijf dagen Consumptiemunten (10) 35 euro 105 euro 175 euro Extra’s (eten, vervoer, garderobe) 18 euro 54 euro 90 euro Totaal 53 euro 159 euro 265 euro

Tips om te besparen tijdens carnaval

Mocht je geschrokken zijn van bovenstaande geschatte kosten, hebben we ook een aantal tips voor je om te besparen tijdens carnaval. Wel zo handig, als je je driedaagse budget vijf dagen wil rekken.

1. Stel van te voren een budget vast

Altijd handig (als je je eraan houdt): spreek van tevoren met jezelf of je medevierders af hoeveel je uitgeeft tijdens carnaval. Ga je meerdere dagen, maar met een kleiner budget? Of kies je één à twee dagen, maar neem je het die dagen ruim? Vervolgens stel je voor jezelf een dagbudget vast.

2. Probeer te besparen op je kostuum

Draag hetzelfde als vorig jaar of maak kleine aanpassingen. Als je per se wat nieuws wilt, kun je zelf een kostuum maken of er een lenen.

3. Een goede bodem is het halve werk

Met een volle maag en een drankje vooraf hoef je buiten de deur net iets minder te eten en drinken.

4. Betaal contant of zet voor jezelf een limiet

Als je alleen contant geld meeneemt (wel even checken of je daar overal mee kunt betalen), kun je niet meer uitgeven dan ‘nodig’. Want zeg nou zelf, je kunt prima een budget bepalen voor carnaval, maar als er eenmaal vier biertjes in zitten, wil je die vijfde vaak ook. Als je een limiet stelt op je pinpas, dus een bepaald bedrag op je lopende rekening laat staan, zorg je ervoor dat je echt niet meer kunt uitgeven dan je van plan was.

5. Bespaar op vervoer

Als je carnaval dicht bij huis viert, kun je een hoop besparen op vervoer, bijvoorbeeld met de trein. Of ga bijvoorbeeld carpoolen, met al je maten in één wagen.

6. Geniet, maar geef rondjes met mate

Iedereen wil tijdens carnaval de grote gezelligerd zijn die volop rondjes geeft, maar denk ook aan je portemonnee bij die rondjes. ‘Tien bier’ klinkt zo onschuldig, maar tikt, zoals we bij de bierprijzen al zagen, flink aan.

