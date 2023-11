Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik vrees dat een vriendin niet per ongeluk, maar met opzet zwanger is geraakt’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Romy (27), die denkt dat een vriendin van haar vriendin met opzet zwanger raakte, maar het als een ongelukje deed lijken.

„Een vriendin van mij had een tijd een onstuimige knipperlichtrelatie. Zij en haar partner maakten veel ruzie, er was wantrouwen richting elkaar en hun verstandhouding was gewoon toxisch. Toch bleef ze altijd volhouden dat ze van deze jongen hield. Ze vochten elkaar nu eenmaal de tent uit, maar ze kon niet goed uitleggen waarom ze zo gek van hem was.

Bij hem heb ik altijd een beetje twijfels gehad. Wat hij precies van haar wilde en in haar zag, daar kreeg ik nooit echt hoogte van. Maar ik weet wel dat hij op een gegeven moment vond dat de relatie een te heftige vorm kreeg. Te veel ruzie, te veel gezeik en problemen, vertelde hij me ooit. Zelf kreeg ik de indruk dat hij niet van plan was om samen verder te gaan.

Zwanger

Die vriendin van mij is nogal een temperamentvol type. Ze is lief, grappig en gezellig, maar ook explosief. Het is nogal een karakter, maar saai is ze zeker niet.

Zonder aankondiging bleek ze plotseling zwanger van haar vriend te zijn. Ze slikte gewoon de pil, had ze me verteld, en kon niet goed rijmen waarom ze zwanger raakte. Misschien door een antibioticakuur of omdat ze weleens een pil vergat. Maar zwanger was ze toch echt, en het kind, dat hield ze.

Zoon geboren

Haar vriend kreeg nogal wat te verwerken. Hij zag dit totaal niet aankomen en om nu te zeggen dat die twee een stabiele relatie hadden, nou nee. Toen de baby verwekt werd, waren ze begin twintig. Maar hij nam zijn verantwoordelijkheid en accepteerde zijn vaderrol.

Inmiddels is hun zoon ruim twee jaar. Een heel leuk en lief kind. Ze zijn nog steeds samen, maar hun relatie blijft discutabel. Ze leven een beetje langs elkaar heen, maken ruzie en de liefde spat er nu niet echt vanaf. Hij werkt veel en zij zorgt grotendeels voor hun zoon.

Met opzet?

Maar nu komt het stuk waar ik zorgen over heb. Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb de gedachte al eerder toegelaten dat dit kind wellicht geen ‘verrassing’ was. Maar zoiets zet je ook snel weer uit je hoofd. Totdat deze vriendin en ik laatst een nachtje weggingen en het er nogal wild aan toe ging. Er was tijdens het uitgaan drank en een beetje drugs in het spel. En voor wie nu vreest dat mijn vriendin een verslaafde en onverantwoordelijke moeder is: dat is niet het geval, ze gaat bijna nooit uit. Dit was een zeer uitzonderlijke situatie.

Ik weet niet precies meer hoe het gebeurde, maar we raakten in gesprek over haar relatie en zoon. En toen vertelde ze me dat hun zoon wellicht geen ‘ongelukje’ was. Ze legde uit dat ze altijd al kinderen met haar vriend wilde en dit nu eenmaal het geschikte moment was.

Doofpot

Je begrijpt dat ik natuurlijk behoorlijk verbaasd was door dit verhaal. Maar ik was ook stevig onder invloed. Daardoor ging het allemaal een beetje langs me heen. De volgende dag werd er niet meer over dit onderwerp gesproken en mijn vriendin doet inmiddels alsof er niks aan de hand is.

Dilemma

Haar vriend is niet gelukkig, dat kan ik zien. Maar hij is wel een lieve en verantwoordelijke vader. Of zij nu echt gelukkig is in deze relatie, vraag ik me ook af. Mijn dilemma is alleen: moet haar vriend weten dat zij destijds wellicht opzettelijk zwanger werd? Of zijn dit mijn zaken niet? Ik vraag me namelijk sterk af of hij wel bij haar was gebleven, als hun zoon niet geboren was. Wat zouden jullie doen?”

Wat vind jij dat Romy moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige Week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Sandra (56), die ziet dat haar broer zijn dochter behoorlijk ‘pusht’ wat betreft schoolprestaties, maar haar nichtje wil dat niet.

Amanda stelde voor: „Je kunt eventueel met je nichtje bespreken om samen het gesprek met jouw broer/haar vader aan te gaan… Of met beide ouders natuurlijk. Hopelijk voelt jouw nichtje zich gesteund omdat jij er dan bij bent. Ik denk dat dit beter is dan af te wachten totdat die bom daar klapt! Het zal uiteindelijk toch een keer ter sprake gaan komen.”

Lyanne deelde eenzelfde soort mening: „Naar je broer toe gaan en eens met hem in gesprek gaan, dat jij andere signalen oppikt. Je kunt je er niet te veel mee bemoeien. Maar wel het gesprek aangaan. Je nichtje laten weten dat ze bij jou altijd welkom is.”

„Er zijn helaas ouders die al op de kleuterschool beginnen met pushen, zo verpest je de lol in school. Zij moeten het doen, niet jij”, vindt Henk.

„Lekker laten aanmodderen, haar leven, haar toekomst. Ze komt toch echt wel ergens”, vindt Rene.

„Nichtje zal toch echt in gesprek moeten gaan met haar ouders. Als oom of tante kun je niet zelf gaan ingrijpen hier. Je kunt wel je nichtje steunen en meegaan voor het gesprek als je nichtje dat vraagt, maar verder zou ik je heel terughoudend opstellen. Je nichtje moet dit toch echt zelf oplossen met haar ouders. Ze is er oud genoeg voor”, adviseert Wilma.

i

Vorige Volgende

Reacties