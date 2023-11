Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn broer pusht schoolprestaties en ambities van zijn dochter, maar zij wil niet’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Sandra (56) die ziet dat haar broer zijn dochter behoorlijk ‘pusht’ wat betreft schoolprestaties, maar haar nichtje wil dat niet.

„Ik kom uit een vrij groot gezin. Zes kinderen en ik heb met iedere broer of zus een ander soort band. De één hechter dan de ander. Mijn broer zit in het midden van die zes kinderen en ik heb niet echt de meest hechte band met hem. We kunnen prima met elkaar door één deur, maar lopen die deur nu ook niet echt bepaald plat bij elkaar. We zijn namelijk nogal verschillend.

Hechte band met nichtje

Hij heeft één dochter, mijn nichtje dus. Vanaf de dag dat ze geboren werd, hield ik van haar. Ze kwam als klein meisje veel bij ons thuis, speelde met mijn kinderen en heeft met ons gezin een goede band. Voor mijn kinderen voelt ze als een zusje en voor mij als een derde kind.

Mijn nichtje, die inmiddels 16 is, is slim en talentvol. Ze kan een hoop. Ze doet gymnasium, voetbalt, doet aan wielrennen en is muzikaal. Allemaal talenten waar mijn broer het graag over heeft.

Broer stippelt carrièrepad dochter uit

Ik weet dat mijn nichtje behoorlijk strikt is opgevoed. Haar moeder en vader zijn allebei vrij prestigieus. Carrière en opleiding zijn van belang en daarom staan school en prestaties thuis hoog in het vaandel. Als jong meisje moest ze vaak thuis al opdrachten maken. En mijn broer en zijn vrouw moedigden haar aan om extra kennis te vergaren. Door bijvoorbeeld veel boeken te lezen, kennisspelletjes en extra taken te doen. Zo wist ze op vrij jonge leeftijd al bizar veel antwoorden bij een potje Party en Co.

Mijn broer heeft het eigenlijk allemaal al bedacht voor haar. Volgens hem wil mijn nichtje na haar middelbare school een medische richting kiezen. En laatst had hij het ook over masters en studietrajecten in het buitenland voor haar.

Nichtje denkt anders over school en ambities

Maar je voelt de bui al hangen. Mijn nichtje spreekt zich tegen mij anders uit dan tegenover haar vader. Ze is 16 jaar en er beginnen meer dingen in het leven te spelen dan alleen school en prestaties. Soms spijbelt ze weleens en komt ze bij ons thuis thee drinken. En uit de gesprekken die wij met haar voeren, blijkt dat ze helemaal niet dezelfde ambities in gedachte heeft als haar vader.

Integendeel, ze liet weten dat ze na de middelbare school, die ze overigens heel stom en bijzonder zwaar vindt, een tijd zou willen werken of op reis wil. Ze is het naar school gaan nu al spuugzat en een arts worden? Dat zie ik haar echt niet doen.

Dilemma: ‘Zij is hun dochter’

Mijn nichtje neemt mij, en mijn gezin, in vertrouwen en dat is me heel dierbaar. Toch vind ik het moeilijk dat ik mijn broer continu over haar carrièrepad hoor opscheppen, terwijl ik natuurlijk de andere kant van het verhaal ken. Wat moet ik hier nu mee? Ik zie dat mijn nichtje worstelt en kanten op wordt geduwd, die ze niet op wil. Maar mijn broer blijft haar vader en zij zijn kind. Ik kan moeilijk bepalen hoe hij en zijn vrouw haar moeten opvoeden, het is per slot van rekening hun kind. Wat zouden jullie doen?”

Wat vind jij dat Sandra moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Cindy (26), die merkt dat de beste vriend van haar partner avances naar haar maakt.

„Ik zou dit direct aan mijn man zeggen. Als dit andersom was zou ik dat ook willen weten, zodat ik mensen direct uit mijn leven kan zetten. Dit soort mensen zijn erop uit om je relatie stuk te maken”, schreef Daphne.

„Nou dat lijkt me simpel. Niemand hoeft jou te geloven noch te beschermen, maar je kunt heel goed je eigen grens duidelijk maken. En dat is dat als hij mee gaat, jij thuis blijft, of iets anders gaat doen, omdat je gewoon geen zin in hem hebt”, stelde Mijke voor.

Carla: „Ronduit zeggen dat je hier absoluut niet van gediend bent. Héél duidelijk. Als hij het af blijft doen, dat het niets voorstelt (en je dus totaal niet serieus neemt) is het nodig om stelliger positie in te nemen.

Eisen dat hij ermee ophoudt, dat jij niet wilt dat hij dat doet. (Zo nodig hem te kakken zetten lucht ook lekker op).”

En Ronald vindt: „’Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren.’ Vriendschap ook gelijk beëindigen. Geen tijd voor dat gespuis.”

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties