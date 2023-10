Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Seks met mijn ex was veel beter dan in mijn huidige relatie’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Dean (29), die niet tevreden is over zijn huidige seksleven en nog regelmatig terugdenkt aan zijn ex.

„Mijn vriendin en ik zijn gelukkig samen. Ik hou van haar en we kunnen met elkaar lezen en schrijven. Ze is slim, grappig, lief en ondernemend en sinds ik met haar samen ben, leid ik een rustiger en optimistischer leven. En daar voel ik me heel erg goed bij.

Beter seksleven met ex

Er is alleen één dingetje waarin we niet bepaald een match zijn. Onze behoeften voor in bed verschillen nogal. Mijn partner noemt seks vaak ‘overrated’ en heeft een veel minder hoge seksdrive dan ikzelf. Als we dan toch seks hebben, is het niet helemaal wat ik verlang. Het is vrij timide en ik merk dat we een beetje hetzelfde soort riedeltje herhalen. Echt experimenteel zijn we niet samen en ik hoor vaak aan de opmerkingen van mijn vriendin dat ze geen poespas in de slaapkamer hoeft.

In mijn vorige relatie was dit anders. Mijn ex en ik hadden een wild en vrij seksleven waar we allebei veel plezier aan beleefden. Zij was open minded, vertrouwd met haar lichaam en dat van mij en wist mij regelmatig te verrassen. Ons seksleven was vier jaar lang spannend en bruisend en ik denk er nog regelmatig aan terug.

Grote verschillen in huidige relatie

Onze relatie strandde uiteindelijk. Het werkte op de een of andere manier niet goed meer tussen ons. Maar de seksuele klik die ik met haar had, heb ik nooit meer bij iemand anders gevonden. Ook dus in mijn huidige relatie niet. Ik probeer best vaak bij mijn vriendin nieuwe dingen voor te leggen. Andere standjes, nieuwe plekken om seks te hebben of speeltjes. Met kerst had ik haar zelfs een adventskalender van Easytoys gegeven, maar dat viel totaal niet in de smaak.

Mijn vriendin vindt het al snel ‘poppenkast’ of ‘gedoe’. En als je regelmatig een ‘nee’ of ‘doe normaal’ krijgt, dan ben je op een gegeven moment niet meer zo happig op het inbrengen van nieuwe ideeën.

Dilemma: wat moet ik m’n vriendin zeggen?

Door de seks die ik met mijn ex had, weet ik hoe een spannend en leuk seksleven kan zijn. Daardoor zijn de verschillen met mijn huidige partner ook zo groot. Ik merk dat ik wel behoefte heb aan meer speelsheid en spanning in bed. Maar ik wil mijn vriendin ook niet kwetsen. Wat moet ik doen? Eerlijk tegenover mijn vriendin opbiechten dat ik niet tevreden ben met ons seksleven? De situatie voor lief nemen? Of het toch anders aanpakken? Ik hoor graag wat anderen hierover te zeggen hebben.”

Wat vind jij dat Dean moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Fabiënne (32), die steeds meer de grenzen opzoekt buiten haar relatie om.

„We willen het leven in al zijn facetten maakbaar maken, maar zo zit het niet in elkaar. Liefde is iets chemisch. Maar van elkaar houden is hard werken met vallen en opstaan. En je mag fouten maken, als je er maar van leert”, adviseerde Jan.

Else schreef: „Hou het lekker bij jezelf…”

En Lisanne vindt: „Wat in mijn eigen relatie helpt is om constant de afweging te maken: ‘Hoe zou ik het andersom vinden?’ Wat als jij niet lekker in je vel zit en jouw partner in de kroeg zijn telefoonnummer aan een andere vrouw geeft? Niet leuk toch? We zijn geneigd onze eigen keuzes te bagatelliseren en omstandigheden de schuld te geven, maar door de situatie om te draaien, krijg je vaak een realistischer beeld. Daarnaast zou ik eens met je partner gaan praten. Over zijn gemoedstoestand en jullie relatie. Wellicht dat een goede relatietherapeut of psycholoog jullie op weg kan helpen.”

