Date-handleiding voor ‘Boer Zoekt Vrouw’-Bernice: 9 vragen om te stellen op een eerste date

Heel Nederland voelt mee met Bernice, de jongste deelnemer uit Boer Zoekt Vrouw. De van origine Friese jonge vrouw heeft ‘t maar wat moeilijk met het daten en vooral met zich openstellen naar haar jongens, Johan en Ype-Jacob.

Gisteravond was boer Haico en zijn keuze voor Jasmijn het gesprek van de Boer Zoekt Vrouw-aflevering, maar nu gaan we in op Bernice.

De gesprekken van boerin Bernice willen niet vlotten, daarom maakten Metro‘s collega’s van Beautify een handleiding voor haar. Want ook al heeft ze de liefde gevonden (wij betwijfelen het), dan kan ze dit alsnog goed gebruiken. Met een knipoog: de vragen staan ook opgesteld in het Fries.

Originele vragen voor Bernice

Het is al spannend om op date te gaan en al helemaal als je niet zo makkelijk praat. Als je het eng vindt om dingen te vragen of als je snel dichtklapt, is het handig om je van tevoren een beetje voor te bereiden. Natuurlijk moet een gesprek, als je diegene leuk vindt, ook vanzelf gaan… maar een klein geheugensteuntje is niet erg. Helemaal voor Bernice, die het duidelijk lastig vindt een gesprek te voeren met haar mannen.

Misschien heb jij er ook wat aan:

Als je niet zou hoeven werken, hoe zou jij je tijd het liefste doorbrengen? Wat doe je graag met je vrienden? Welk persoon in je leven spreek je ‘t meest? Wat is het leukste cadeau dat je ooit gekregen hebt? Welk land zou jij echt nog een keer willen bezoeken? Waarom vind je mij interessant? Wat zoek jij in een relatie? Wat vind jij belangrijk in het leven? Is er iets waar je al lang van droomt om een keer te doen?

Niet té diep, niet té luchtig en je komt oprecht dingen van iemand te weten die interessant zijn.

Dating yn it Frysk

En speciaal voor brievenkanon Bernice: de vragen ook nog een keer in het Fries. Maakt het allemaal wat makkelijker, mocht dit hierboven nog te lastig zijn. Dus.. mocht ze de liefde niet gevonden hebben, hieronder een aantal vragen die ze volgende keer in haar notities kan zetten. You’re welcome.

As jo ​​net hoege te wurkjen, hoe soesto dan dyn tiid besteegje wolle? Wat dogge jo graach mei jo freonen? Mei hokker persoan yn dyn libben prate jo it meast? Wat is it moaiste kado dat jo ea krigen hawwe Hokker lân soene jo eins nochris besykje wolle? Wêrom fynsto my nijsgjirrich? Wat sykje jo yn in relaasje? Wat fine jo wichtich yn it libben? Is d’r wat wêr’t jo al lang fan dreamden?

