7 signalen die niet veel goeds beloven in een relatie, volgens deze psychotherapeut

Een hoop zaken kunnen ervoor zorgen dat je weleens twijfelt aan jouw partner of relatie in het algemeen. Maar ruzie, argwaan of irritatie hoeven niet altijd het einde van een relatie te betekenen. Volgens schrijfster en psychotherapeut Kathy McCoy valt er een hele hoop te redden in relaties, maar zijn er ook tekenen die op een mogelijke relatiebreuk wijzen.

Prijswinnend schrijfster en psychotherapeut McCoy deelt haar ervaringen uit haar eigen therapiesessies met koppels aan het Amerikaanse Psychologie Today. Want, stelt de psychotherapeut, een sleur, irritaties of ruzie hoeft echt niet altijd het einde van een relatie te betekenen. Integendeel, McCoy legt uit dat sommigen aan de rand van een scheiding staan en elkaar toch, na relatietherapie en veranderingen hier en daar, terugvonden.

Zeven onheilspellende signalen in een relatie

Maar McCoy aanschouwde ook genoeg koppels die uiteindelijk niet in staat waren om de relatie te redden. En daarbij bleken een aantal signalen funest voor een relatie. De psychotherapeut belicht zeven tekenen, waaruit je volgens haar op kunt maken dat een relatie dreigt te stranden.

1. Onrealistische verwachtingen

Volgens McCoy is een ideaalbeeld van een relatie niet altijd even realistisch. Zij kaart aan dat de ‘perfecte relatie’ niet bestaat en we allemaal mensen blijven. Zo haalt de psychotherapeut een voorbeeld aan waarbij de vrouw „als prinses behandeld wilde worden”. De partner bleek, ook financieel, niet in staat om aan zo’n eisenpakket te voldoen. Zijn vriendin wilde namelijk cadeautjes en romantische verrassingen voor zo’n beetje iedere gelegenheid. Dat terwijl zij andersom niks teruggaf of dankbaarheid toonde.

Het vasthouden aan onrealistische verwachtingen en hopen op een ‘perfect plaatje’, belemmert volgens McCoy een mens alleen maar in het vinden van een imperfecte, maar liefdevolle relatie.

2. Compromisloze houding

Oftewel het ‘mijn wil is wet’-principe, waarbij we ervan uitgaan dat alleen jijzelf het bij het rechte eind hebt. Daarbij houden we geen rekening met de standpunten of gevoelens van een ander. Volgens McCoy kan de onwil tot compromissen leiden tot minachting. Waarbij je zelfs neerkijkt op jouw partner. Wanneer je niet bereid bent om op sommige momenten water bij de wijn te doen, wordt de kans op een relatiebreuk alleen maar groter.

3. Gebrek aan conflicten

Wellicht denken we soms dat ruzie een teken is van ‘scheuren’ in een relatie. Maar McCoy stelt dat als je weinig tot geen ruzie maakt, dit juist kan wijzen op emotionele onthechting en de onwil om een conflict op te lossen. Woede en wrok stapelen zich zonder ruzie op. Waardoor volgens de therapeut juist die opgekropte gevoelens ervoor zorgen dat de boel vastloopt.

4. Verschil in seksuele verlangens en onwil tot compromissen

Dat we niet allemaal dezelfde seksuele fantasieën hebben, dat is niet zo gek. Maar in een gezonde relatie zijn koppels veelal in staat om daar een weg in te vinden.

Maar er zijn natuurlijk gevallen waarbij deze verlangens compleet uiteen lopen. Met als meest ingewikkelde scenario een relatie waarbij de één helemaal geen seks wil en de ander wel. Als de verschillen zo groot zijn dat het uiteindelijk effect heeft op de genegenheid en verbinding tussen twee partners, dan dreigt volgens McCoy een naderende relatiebreuk.

5. Verslaving

Relatieproblemen die voortkomen uit verslaving, zijn volgens McCoy moeilijk op te lossen. En daarbij gaat het volgens de therapeut om allerlei verslavingen. Niet alleen drugs- of alcoholverslaving, maar ook gokken of vreemdgaan. Gebroken beloften, verraad of beschadigd vertrouwen en hoop maken het een enorme uitdaging om een relatie samen te overleven.

6. Negatieve verwachtingen

Volgens de therapeut toont onderzoek aan dat argwaan of twijfel op voorhand een slechte start is voor een relatie. Als voorbeeld noemt ze iemand die in andere relaties meerdere malen is bedrogen en daardoor met haar jaloezie en wantrouwen ook nieuwe relaties ruïneerde. Als je met negatieve verwachtingen in een relatie stapt, is de kans op een breuk des te groter.

7. Gebrek aan genegenheid en waardering

Sommige koppels veranderen na verloop van tijd in huisgenoten en stoppen met kleine, maar belangrijke vormen van affectie. Denk hierbij aan knuffelen, zoenen, handen vasthouden, gezamenlijke humor of plezier halen uit ervaringen samen. Daarnaast kan gebrek aan waardering of dankbaarheid resulteren in constante kritiek, verwijten en het wijzen op elkaars tekortkomingen.

Je moet juist nadruk leggen op de positieve eigenschappen van jouw partner en je dankbaar voelen voor het feit dat deze persoon, hoe onvolmaakt hij of zij ook is, in jouw leven is. Dat kan, volgens McCoy, een groot verschil maken in jullie relatie.

