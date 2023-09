Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#321 ‘Ik schrik als ik zie wie er het vliegtuig instapt’

Rochella is bevallen van haar dochtertje Isabella. Het was een spoedbevalling waarbij Maud aanwezig was. Levi kwam net na de bevalling thuis, maar Joey (de biologische vader) kwam pas veel later doorgehaald naar het ziekenhuis. Rochella zit in een rare driehoeksverhouding en Maud weet niet wat ze ermee aan moet…

De afgelopen week is voorbij gevlogen! Ik heb geprobeerd me iets minder bezig te houden met Rochella’s modern family, want ik merkte dat ik er zelf ‘s nachts wakker van lag.

Uiteindelijk heeft ze Levi opgegeven als vader, ook omdat Luca en Isabelle zo dezelfde achternaam zouden hebben. Joey schijnt razend te zijn en staat nu ineens elke dag voor de deur. Volgens hem moest hij wennen aan de situatie, hij voelde zich buitengesloten en met deze actie voelt hij zich alleen nog maar meer buitengesloten.

Verder heb ik deze week voor het eerst iets leuks met mijn schoonmoeder gedaan, of nouja, leuks… We zijn een middagje naar het strand gegaan met Liam. Het begon eerlijk gezegd allemaal best oké, maar eenmaal bij de strandtent kreeg ik de wind van voren.

„Hoe lang blijf je nog borstvoeding geven? En heb je eigenlijk al een spaarrekening geopend voor Liam?”

Het was een van de laatste mooie zomerdagen en het laatste waar ik op zat te wachten was een vragenvuur. Gio kwam ons ophalen en probeerde de sfeer nog een beetje te redden, maar echt veel gezelliger werd het niet. Gek genoeg kreeg ik avonds toch een appje van mijn schoonmoeder: „Was gezellig.”

Ik weet nog steeds niet of het nou sarcastisch bedoeld was, maar volgens Gio moest ik er niet te veel achter zoeken.

De rest van de week heb ik vooral veel gewerkt, ik heb allemaal interviews die ik moet uitwerken. En we gaan nog even een weekje naar de zon! Onze eerste vakantie als gezin. We gaan naar Ibiza, waar later ook mijn moeder, Willem en Kai langskomen. Het is nog een verrassing, maar mijn moeder heeft aangeboden een avondje op te passen zodat ik met Gio een avondje kan stappen. Ik heb er zoveel zin in!

Normaal gesproken was ik zelf al een dag bezig met inpakken en outfits doorlopen, maar nu met een baby vind ik het nog ingewikkelder. Hoeveel luiers neem je mee? Hoeveel zwembroekjes neem je mee voor een baby? Volgens Gio komt het allemaal goed en kunnen we daar alles kopen.

De nacht voor vertrek heb ik bijna niet geslapen. Ik heb nog tot laat met Rochella gebeld en de rest van de tijd heb ik vooral gepiekerd. Op een of andere manier ben ik bang dat Liam het hele vliegtuig bij elkaar krijst. Ook voel ik me ergens toch een beetje schuldig naar mijn schoonmoeder omdat we nu deels met mijn moeder op vakantie gaan.

Liam gedraagt zich voorbeeldig en totdat we in het vliegtuig zitten gaat alles goed. We mogen samen met twee andere jonge gezinnen als eerste het vliegtuig in en dat is toch wel lekker. Naast ons is nog een stoel vrij en heel even lijkt het erop dat die leeg blijft. Maar ik schrik als ik zie wie er plotseling het vliegtuig in komt gelopen…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Reacties