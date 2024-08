Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom kun je beter niet je haar wassen met shampoo uit het hotel

Alles in je (hand)bagage krijgen kan een uitdaging zijn. Producten als je eigen zeep, shampoo en conditioner thuis laten om ruimte te creëren is een veelvoorkomende keuze. Vrijwel alle hotels bieden immers zeep en shampoo aan. Maar hoe goed zijn deze producten nu echt voor je lichaam en haar?

„De meeste hotel-shampoos zijn agressief voor het haar en zitten vol met sulfaten, parabenen en andere ingrediënten die het haar ontdoen van zijn natuurlijke oliën”, waarschuwt stylist Marz Collins in een interview met Huffpost. Van dat soort shampoos, gecombineerd met het harde water van de douche, wordt je haar niet blij. Je haar kan er volgens Collins dan zelfs dof, levenloos en statisch uitzien.

Shampoo in hogdl

Volgens haarexpert Tom Smith is het grootste probleem dat er geen of weinig informatie te zien is op verpakkingen producten in hotelkamers. „Het is moeilijk om voorzieningen van hotelmerken te vertrouwen, omdat ze vaak worden aangevuld met bulkproducten. Dus je weet nooit echt wat ze bevatten.”

Hierbij is er wel een verschil in dure en goedkope hotels: „In hotels van hogere kwaliteit is het waarschijnlijker dat de producten het waard zijn om te gebruiken. In veel van dit soort hotels zijn de producten die in de kamers worden gebruikt vaak te koop in de lobby, dus dat is een goed teken.”

Vind je een product in je hotelkamer dat niet goed dicht zit? Gebruik het dan sowieso niet: „Ik vermijd alles wat niet goed is verpakt. Als het er open uitziet, vertrouw ik het niet. Als de dispensers voor shampoo en conditioner aan de muur hangen, zal ik ze nooit gebruiken.”

Kosteneffectief

Rhysa Phommachanh, expert op het gebied van schoonheid en huidverzorging, sluit zich hierbij aan en stelt zelfs dat de meeste hotelproducten niet voldoen aan de individuele behoeften voor haarverzorging. „Deze producten zijn meestal zo samengesteld dat ze kosteneffectief zijn en geschikt voor een breed scala aan haartypes, wat kan betekenen dat ze niet gespecialiseerd zijn in specifieke haarproblemen zoals kleurbehandeling, vocht of volume.”

Maar heb je in je bagage echt geen ruimte voor eigen haarproducten? Sla dan misschien de wasdag voor een keer even over of test de shampoo eerst, voordat je je hele hoofd ermee inzeept. „Ik gebruik het om mijn handen te wassen en ik kijk hoe ze aanvoelen als ze droog zijn. Jeukt mijn huid? Voelen mijn handen aan alsof ze lotion nodig hebben? Dat is meestal een indicatie dat de shampoo uitdroogt of niet het beste is voor mijn haar.”

Reacties