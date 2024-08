Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffieprijzen stijgen, wat is het goedkoopst: pad, cup, bonen- of filterkoffie?

Vrijwel alle prijzen stijgen, dus ook die van je favoriete bakkie pleur. Opvallend is dat de koffieprijzen erg uiteen lopen. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Welke koffie kun je het beste kiezen?

Vrijwel alle boodschappen zijn duurder geworden, maar de prijzen van koffie spannen de kroon. Koffieprijzen stegen harder dan de prijzen van veel andere supermarktproducten. Ten opzichte van drie jaar geleden werd filterkoffie 39 procent duurder. Koffiebonen stegen 32 procent in prijs en koffiecupjes zelfs 47 procent.

Koffieprijzen lopen uiteen

De prijzen voor een zelf gezet kopje koffie verschillen enorm, blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Bij dit vergelijkende onderzoek hebben ze van elke koffiesoort, van bonenkoffie en filterkoffie tot koffiepads en cups, steeds het gemiddelde genomen van A-merken en huismerken door elkaar. Aanbiedingen zijn niet meegenomen in het onderzoek, net als de aanschaf van het apparaat of het water- en energieverbruik van de machines.

Bonenkoffie en filterkoffie

Voor een kopje bonenkoffie van het huismerk betalen consumenten 0,06 euro. Bij een regulier merk is dat 0,07 euro. Filterkoffie iets duurder, maar het scheelt niet veel: 0,08 euro.

Koffiepads en cups

Het was al bekend dat een koffiepad duurder is, hier betaal je per keer 0,10 euro voor, afhankelijk van het merk. Koffie gezet met een cupmachine, bijvoorbeeld Nespresso of Dolce Gusto, is veruit het duurst. Dit komt neer op 0,25 per kopje.

In welke supermarkten is koffie het goedkoopst?

De Consumentenbond onderzocht de prijzen van A-merken bij negen supermarkten, twee webwinkels en een online koffiespeciaalzaak. Dirk en Vomar kwamen het voordeligst uit de bus als het gaat om de prijzen van koffie.

De prijzen van A-merk koffie liggen 4 procent lager dan het gemiddelde. De Spar is het duurst: daar is A-merkkoffie 9 procent duurder dan gemiddeld. Huismerken zijn aanzienlijk goedkoper dan merkproducten: afhankelijk van het koffiesysteem, zijn ze 30 tot 50 procent goedkoper. Opmerkelijk: vooral bij koffiecups zijn de prijsverschillen groot. Zo is een huismerkcupje gemiddeld 53 procent goedkoper dan een A-merk cup.

Tegenwoordig vind je op koffie (en ook andere levensmiddelen) vaak keurmerken, zoals ‘fair trade’. Opvallend: uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat koffie met een keurmerk niet per se duurder is dan koffie zonder keurmerk. Een keurmerk garandeert een minimumprijs voor de boeren, maar dat vertaalt zich blijkbaar niet altijd terug in een duurder kopje koffie.

Prijsstijgingen koffie spelen al langer

Koffie wordt steeds duurder. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Een van de belangrijkste oorzaken van de stijgende koffieprijzen, is de impact van klimaatverandering. Koffieplanten zijn erg gevoelig voor weersomstandigheden en temperatuurverschillen. In landen waar koffie wordt geproduceerd, zoals Brazilië, Vietnam en Colombia, zorgen ongebruikelijke weersomstandigheden zoals droogte en overmatige regenval voor lagere oogsten. Hierdoor zijn er minder koffiebonen beschikbaar, waardoor de prijzen stijgen.

Wat ook meespeelt, zijn politieke en economische factoren. Politieke instabiliteit en economische crisissen kunnen de productie en export verstoren. In Brazilië, de grootste koffieproducent ter wereld, is dat het geval. Dat heeft een ongunstig effect op de koffieprijs. Daarnaast zijn de kosten voor het produceren van koffie ook gestegen, onder meer door stijgende lonen en hogere transportkosten (door stijgende brandstofprijzen). Daarnaast blijft de wereldwijde vraag naar koffie groeien, vooral opkomende markten zoals China en India. Dit zet extra druk op de beperkte voorraden, wat de prijs verder opdrijft.

