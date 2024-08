Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martien Meiland wil het rustiger aan gaan doen: ‘Geen verplichtingen, gewoon rust’

De 63-jarige Martien Meiland gaat langzamerhand nadenken over zijn pensioen. Over een paar jaar wil hij het rustiger aan doen, vertelt de realityster in het AD.

„Misschien ga ik ergens twee daagjes werken, of koffie schenken in een verzorgingstehuis.”

Oude dag

Dat werken in een verzorgingstehuis lijkt de realityster „gezellig”. „Over een jaar of vier. Geen verplichtingen, gewoon rust”, fantaseert de 63-jarige Meiland, die vanaf vanavond te zien is in een nieuw seizoen van Chateau Meiland.

De 60-jarige Erica Renkema (60) moet echter nog niet aan haar pensioen denken. Zij wil helemaal nog niet denken aan haar ‘oude dag’. „Dat is heel ver weg voor mij. Ik ben altijd heel actief en vind het lekker om bezig te zijn. Ik zou niet stil willen zitten. Dat kan ik me niet eens voorstellen, wat doe je dan de hele dag?”

Chateau Meiland

De Meilandjes werden in 2019 bekend dankzij hun serie Chateau Meiland. De realityserie, over het dagelijkse leven van de familie Meiland, was vrijwel direct een hit en kreeg seizoen na seizoen. In 2019 won het programma zelfs de Gouden Televizier-Ring.

Ook maakte de familie in 2022 de podcast Wat Goéééd!. In de podcast bespraken Erica en Martien Meiland het laatste nieuws, maar dan dus met een positieve insteek. Ze noemden het ‘positief roddelen’ en gaven elkaar opbouwende kritiek.

Vanaf vandaag zijn de Meilandjes weer te zien in een nieuw seizoen van Chateau Meiland. In Chateau Meiland en Route trekt de familie dit keer kamperend richting het zuiden. „Ik dacht dat het makkelijker zou zijn, dat we een soort vakantie zouden hebben. We zijn overal geweest, zoals Bretagne, Parijs, de Ardennen – maar ik háát rijden. En elke dag zit je op elkaars lip in zo’n kleine camper, even iets pakken is al een heel gedoe. Máár, zeker voor herhaling vatbaar, voor ons allemaal.”

Reacties