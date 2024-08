Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er staat ons opnieuw een natte herfst te wachten

Regenliefhebbers opgelet: komende herfst wordt het mogelijk opnieuw natter dan normaal. In augustus was het warmer dan gemiddeld, waardoor het water in de Noordzee ook relatief warm is. Daardoor verdampt meer water, waardoor eventuele regengebieden zwaarder zijn, meldt Weeronline.

Daarnaast vallen de temperaturen in september naar verwachting hoger uit dan gemiddeld.

Herfst

September begint met mooi nazomerweer en temperaturen tot 25 graden, maar halverwege de maand gaat het meer regenen. Vooral in de kustgebieden is het weer onstuimig en valt er meer regen dan normaal. Toch kan het in de eerste helft van september af en toe zonnig worden, met mogelijk zomerse temperaturen. Langdurig zomerweer zit er echter niet meer in.

De tweede helft van september krijgt het herfstweer de overhand. De gemiddelde temperatuur ligt nog steeds hoger dan normaal, maar echt warm wordt het waarschijnlijk niet. Het lijkt erop dat ook oktober en november zachter en natter zijn dan gemiddeld.

Moeilijk te voorspellen

De weersverwachting voor komend seizoen is niet helemaal zeker. Volgens Weeronline is het weer in de herfst moeilijker te voorspellen dan in de zomer of de winter. De komst van weerfenomeen La Niña maakt de onzekerheid nog groter. Tijdens La Niña koelt het water rond de evenaar in de Grote Oceaan af, wat gevolgen heeft voor het weer wereldwijd. Daardoor vormen boven de Atlantische Oceaan mogelijk meer zware orkanen, waarvan de restanten gevolgen kunnen hebben in Europa.

Reacties