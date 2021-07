Wandelen in Wales: 3 meerdaagse hikes in ‘klein Nieuw-Zeeland’

Hike 1: Glyndwr’s Way

Glyndwr’s Way (Llwybr Glyndwr in het Welsh) is een wandelroute in het midden van Wales. Het pad is vernoemd naar de welshmen Owain Glyndwr, een bekende vrijheidsstrijder uit Wales in de veertiende eeuw. De hiking trail begint in Knighton en maakt een brede lus naar links om te eindigen in Welshpool (Welsch Y Trallwng). De hike is 212 kilometer lang en je doet er ongeveer negen dagen over.

Onderweg geniet je van prachtige uitzichten over meren, heuvels en de Cambrian Mountains bij Mount Snowdon in Snowdonia National Park. Kijk ook goed om je heen naar dieren als de wilde geit, otter en bunzing. Tijdens de hiking trail kun je ook de plaatsen en gehuchten Knighton, Felindre, Abbeycwmhir, Llanidloes, Dyliffe, Machynlleth, Llanbrynmair, Llanwyddyn, Pont Robert en Welshpool aandoen. Veelal prachtige minidorpjes in de natuur, zonder winkels en hotels.