Wandelen in Duitsland: 7 verrassend mooie hikegebieden om de hoek

Reizen binnen Europa is weer wat makkelijker, maar dat betekent niet dat je direct het vliegtuig moet pakken. Eerder tipten we al deze prachtige treinreizen door Groot-Brittannië, vandaag nemen we een verrassend kijkje bij onze oosterburen. In Duitsland kun je prachtig wandelen, in gebieden waar je misschien nog nooit van hebt gehoord.

Bij indrukwekkende hikes denk je al snel aan Scandinavische landen als Zweden of Noorwegen. Daar vind je inderdaad prachtige landschappen, maar ook dichterbij huis is het prachtig wandelen en vind je de meest idyllische routes.

Wandelen in Duitsland

Ken jij Duitsland vooral van Berlijn en braadworst? Dan is het hoog tijd om er eens te gaan hiken. Of hiken, zoals dat met een hip woord heet. Hoe je het ook noemt, dit zijn zeven prachtige wandelroutes die je kunt afleggen.

1. De Malerweg in Saksisch Zwitserland

Deze route wordt ook wel de schildersroute genoemd – omdat bekende schilders als Caspar David Friedrich ze als romantische achtergrond van hun werken gebruikten – en behoort tot de mooiste hikes van Europa. Films als The Chronicles of Narnia werden hier opgenomen dus bepaalde plekken kunnen je zelfs bekend voorkomen tijdens het wandelen.

Je loopt hier door Saksisch Zwitserland, zoals het Duitse gedeelte van het Elbezandsteengebergte tussen Dresden en de Tsjechische grens heet, en je kijkt er je ogen uit dankzij de vele ruige rotspartijen, indrukwekkende ravijnen, tafelbergen en de iconische rivier de Elbe. De route, die start in Pirna, is behoorlijk uitdagend. Zo klim je stukken, maar kom je ook door diepe kloofdalen.

Bereid je voor op veel trappen en ladders, maar ook op schilderachtige dorpjes. De Malerweg is 112 kilometer lang, maar je kunt uiteraard ook losse delen bewandelen.

2. Wandelroute E5, Allgäuer Alpen

De 3.200 kilometer lange Europese Wandelroute E5 is een van de langste aaneengesloten wandelroutes van Europa. De E5 loopt vanaf de kust van het Franse Bretagne via Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Italië naar de Adriatische Zee.

In Duitsland kun je een prachtige deel van de route meepikken. Je loopt dan door de Allgäuer Alpen, een bergmassief van de Noordelijke Alpen. Je hebt hier de keuze uit dagtochten en tweedaagse tochten met een overnachting in een berghut. Er zijn routes voor beginners en experts. Wandelschoenen aan en gaan.

3. Schluchtensteig, Zwarte Woud

Schluchtensteig betekent letterlijk klovenpad. Tijdens deze wandelroute door het Zwarte Woud loop je dan ook van kloof naar kloof. Je loopt door de prachtige, dichtbeboste natuur die de gebroeders Grimm inspireerde om sprookjes te schrijven.

Schluchtensteig is een trektocht van Grimmelshofen naar Wehr die drie dagen duurt, maar je kunt er natuurlijk ook losse fragmenten uit pakken. Bos, riviertjes, kloven, complete stilte en wilde dieren tekenen deze route. Pluk onderweg vooral ook de gezonde blauwe bessen die je overal tegenkomt.

Wandelen op een berg van 1141 meter

4. Goethes Pad, Nationaal Park Harz

Verspreid over Duitsland vind je meerdere wandelroutes met de naam Goethes Pad. De populairste is Torfhaus–Brocken, die dwars door het Nationaal Park Harz loopt. Je bewandelt tijdens de acht kilometer lange route de Brocken, met 1141 meter de hoogste berg van Midden- en Noord-Duitsland.

Als je voor mooie panorama’s gaat zit je goed in dit gebied. Als je voor mooie bosmeertjes gaat ook. Waarom het Goethes Pad heet? De Duitse wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe, die op geniale ideeën kwam tijdens het wandelen, beklom de Brocken regelmatig.

5. Rennsteig, Thüringer Woud

De Rennsteig is een historisch richelpad door het Thüringer Woud van 170 kilometer lang. De route stamt uit de dertiende eeuw en bestaat uit verschillende etappes. De enige periode dat de route niet in zijn geheel te wandelen was, was tijdens de Koude Oorlog – toen Duitsland nog verdeeld was in Oost en West.

De Rennsteig biedt veel variatie qua natuur. Een van de hoogtepunten is de 3 kilometer lange Drakenkloof (Drachenschlucht), die je hieronder op de foto ziet.

6. Grünes Band

Over de Koude Oorlog gesproken: Das Grünes Band is een 1393 kilometer lange wandelroute langs de voormalige groene grens tussen Oost- en West-Duitsland, onderdeel van het voormalige IJzeren Gordijn.

Op deze route kom je niet alleen langs mooie natuur, maar doe je via de vele informatieborden ook historische kennis op tijdens het wandelen. De route loopt vanaf de Oostzee tot aan het Vogtland, maar je loopt ze natuurlijk niet helemaal. Het mooiste stuk vind je in de Harz, waar een gebied van honderd kilometer van de voormalige grens bewaard is gebleven.

7. Hiken door de hoofdstad van Duitsland, Berlijn

Ook cool: hiken in Berlijn. Een originele route wat dat betreft is de Free Berlin Alternative Tour, die je langs verlaten typische Oost-Duitse gebouwen leidt.

Ook kom je door een gedeelte van West-Berlijn. In Berlijn vind je mooie street-art en tijdens deze gratis tour wordt er door lokale gidsen (die niet zo populair zijn bij hun ‘professionele’ collega’s) van alles over verteld.