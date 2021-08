‘Zwangere vrouwen vaker in ziekenhuis vanwege Delta-variant’

Zwangere vrouwen lijken meer risico te lopen als ze besmet zijn met de Delta-variant van het coronavirus. Dat blijkt uit de ziekenhuisopnames van de afgelopen weken. Dat zijn meer zwangere vrouwen, die, voordat ze besmet raakten, gezond waren.

„Deze vrouwen zijn niet gevaccineerd en hebben geen onderliggend lijden. Toch worden ze heel ziek’’, zegt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp (UMC Utrecht) tegen het AD.

„In het ergste geval wordt hun baby zelfs eerder gehaald, terwijl de moeder aan de beademing op de ic ligt.” In het UMC Utrecht lagen afgelopen week vier zwangere vrouwen met corona. Een actueel landelijk overzicht is er niet, maar ook in andere Nederlandse ziekenhuizen zijn volgens Bloemenkamp afgelopen weken meer zwangere vrouwen met corona opgenomen, van wie een aantal op de ic.

Ook in andere landen is deze trend al langer te zien. Bijvoorbeeld in Engeland, waar de Delta-variant van het coronavirus al eerder dominant werd. En dat zwangeren met corona meer risico lopen om ernstig ziek te worden, werd dit voorjaar ook in Nederland duidelijk. Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat de Delta-variant van het virus zwangere vrouwen nog vaker ernstig ziek maakt. Metro legde eerder al uit wat je precies over de Delta-variant moet weten.

Derde vaccinatie

Veel landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, willen binnenkort beginnen met het extra inenten van hun bevolking. Dat zou voor kwetsbare groepen een derde prik betekenen, bestemd om hen beter te beschermen tegen mutaties van het coronavirus. Maar daar is nogal wat discussie over. Volgens velen, inclusief de Wereldgezondheidsorganisatie, is het beter om de vaccins die nu nog over zijn, naar arme landen te sturen. Daar zijn vaak nog amper mensen gevaccineerd. Als het virus lang vrij kan rondgaan in die landen, is er een grotere kans op meer mutaties.

