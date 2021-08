De coronaregels op een rijtje: houd in deze landen rekening met restricties

Reizen door Europa? Gelukkig kan het weer, maar je zult wel rekening moeten houden met verschillende coronaregels per land. Zo zijn Duitsland en Frankrijk strenge handhavers van het dragen van een mondkapje in openbare plekken. In Scandinavische landen als Denemarken is het de omgekeerde wereld: daar geldt de anderhalve meter afstand-regel niet meer en hoef je ook geen mondkapje op. Verwarrend? Dat snappen we. Daarom somt Metro de huidige stand van zaken voor je op.

Hieronder lees je de coronaregels van een aantal populaire vakantiebestemmingen.

Op vakantie in Griekenland

Om naar Griekenland te reizen, doe je een PCR test of snelle antigeentest van tevoren. Bij een PCR test moet je dat maximaal 72 uur voor aanvang doen, bij een antigeen 48 uur voordat je Griekenland binnenkomt. Ben je al gevaccineerd? Laat dan je QR-code zien. Ook als je op doorreis gaat naar de Griekse eilanden, zul je een vaccinatie- of herstelbewijs moeten laten zien, of een negatieve PCR test of antigeentest.

Pas op: in Kreta geldt plaatselijk een avondklok, van 01.00 tot 06.00 uur. Ook zul je in Griekenland de normale anderhalve meter moeten aanhouden en doe je een mondkapje op in het openbaar vervoer of openbare plekken.

Coronaregels in Italië

Net zoals in Griekenland, zul je in Italië een negatieve PCR-test óf snelle antigeentest moeten laten zien voor aankomst. Deze mag niet ouder zijn dan 48 uur, tenzij je een vaccinatie- of herstelbewijs kunt aantonen. Op Sicilië is een test bij aankomst verplicht voor iedereen. In Italië hoef je maar 1 meter afstand van elkaar te houden, bij sporten geldt een 2 meter afstand-regel.

Een mondkapje is verplicht op momenten waarop je niet voldoende afstand van elkaar kan houden, zoals in het openbaar vervoer. Hou je aan deze regels, anders riskeer je een boete tussen de 400 en 3000 euro.

Avondklok in Portugal

Reis je naar Portugal? Hou dan rekening met een avondklok tussen 23.00 tot 05.00 uur. Dat geldt onder andere voor Lissabon en omgeving, Porto en de Algarve. Op het vliegveld kun je gecontroleerd worden op coronasymptomen. Bij binnenkomst moeten reizigers per vliegtuig een PCR-test (max. 72 uur oud) óf snelle antigeentest (max. 48 uur oud) laten zien. Dit geldt vanaf 12 jaar. In Portugal is het dragen van een mondkapje verplicht, zowel binnen als buiten (als je op straat geen afstand kunt houden). Ook hanteren zij een afstandsregel van 2 meter.

Coronaregels in Spanje

De regels in buurland Spanje zijn nagenoeg hetzelfde. Zo zul je ook hier een mondkapje binnen én buiten moeten dragen, als je niet voldoende afstand (1,5 – 2 meter) van elkaar kunt houden. Kinderen vanaf 6 jaar moeten zich aan deze regel houden. Iedereen die naar Spanje met het vliegtuig of de boot reist, moet vooraf een digitaal gezondheidsformulier invullen. Houd ook rekening met een avondklok tussen 01.00 en 06.00 uur. Deze geldt o.a. in verschillende gemeenten zoals Catalonië, Valencia en in de hele regio Cantabria.

Reizen naar Frankrijk tijdens corona

Reis je naar Frankrijk? Dan zul je een PCR-test óf snelle antigeentest van maximaal 24 uur oud moeten laten zien bij aankomst, tenzij je volledig gevaccineerd bent. Houd een afstand van 1 meter tot andere mensen, zonder mondkapje 2 meter. Kinderen vanaf 11 jaar moeten een mondkapje dragen in openbaar vervoer, vliegverkeer en zeetransport. Ook in openbare gebouwen draag je een mondmasker. Lokale overheden kunnen mondkapjes buiten verplicht stellen op drukke plekken.

Zit jouw reisbestemming niet in dit artikel? Kijk dan op de website van de ANWB voor de actuele coronaregels, of op wijsopreis.nl.